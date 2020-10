AMD: Grafikkarten RX 6800 und 6900 XT vorgestellt – Wie stark sind sie?

AMD hat heute endlich seine neuen Grafikkarten vorgestellt. Wir von MeinMMO stellen euch die wichtigsten Fakten rund um die neuen Grafikkarten vor. Das dürfen Fans erwarten.

Das Wichtigste im Überblick:

AMD hat drei Grafikkarten vorgestellt: Die RX 6800 XT, die RX 6800 und die RX 6900 XT.

Die 6800er-Grafikkarten erscheinen am 18. November 2020, die RX 6900 XT kommt am 8. Dezember in den Handel.

AMD siedelt seine Grafikkarten im High-End-Bereich und peilen 4K-Auflösung an. Dabei scheut AMD auch nicht den direkten Vergleich zur RTX 3080 und RTX 3090.

Alle drei Grafikkarten auf Basis der RDNA-2-Technologie kommen mit 16 GB Videospeicher.

Um was geht’s? Am 28. Oktober 2020 hat AMD während seines offiziellen Streams seine neusten Grafikkarten vorgestellt. Damit möchte AMD auch im Highend-Segment mitmischen und Nvidia entsprechend Konkurrenz bieten. Am 5. Oktober hatte AMD erst seine neuen Ryzen 5000-Prozessoren vorgestellt.

In unserem Artikel wollen wir euch die Grafikkarten vorstellen und bieten euch einen Blick auf die ersten Zahlen rund um die neuen Grafikkarten.

Hier könnt ihr euch übrigens den gesamten Stream noch einmal (auf Englisch) ansehen:

RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 Compute Units 80 72 60 Basis-Takt 2015 MHz 2015 MHz 1815 MHz Boost-Takt 2250 MHz 2250 MHz 2105 MHz Speicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR 16 GB GDDR6 TDP 300 Watt 300 Watt 250 Watt UVP 999 US-Dollar 649 US-Dollar 579 US-Dollar Die offiziellen Leistungsdaten der neuen Grafikkarten

Radeon 6000 Preis und Leistung: So positioniert AMD sich gegenüber Nvidia

AMD hat in seinem Stream die Preise, die Release-Daten und auch erste Leistungsdaten veröffentlicht. Und AMD zeigt klar, gegen wen sich die einzelnen Karten richten:

Radeon RX 6800 ist das kleinste vorgestellte Modell. Sie wird 579 US-Dollar kosten und steht in direkter Konkurrenz zur Nvidia RTX 3070, die am 29. Oktober 2020 offiziell erscheint und 499 Dollar kosten wird.

Radeon RX 6800 XT wird 649 US-Dollar kosten und soll AMDs Pendant zu Nvidias RTX 3080 werden. Diese kostet mit 699 Dollar etwas mehr.

AMD stärkste Grafikkarte ist die Radeon RX 6900 XT. Diese wird 999 US-Dollar, soll sich mit der RTX 3090 für 1.499 US-Dollar konkurrieren.

Wann ist der AMD „Big Navi“ Release? AMD hat auch das offizielle Release-Datum der Grafikkarten genannt.

Die Radeon RX 6800 und die RX 6800 XT erscheinen beide am 18. November 2020.

Die Radeon RX 6900 XT erscheint am 8. Dezember 2020.

AMD Big Navi: Verbesserte Effizienz ist AMDs größter Erfolg

AMDs größter Erfolg ist vermutlich die deutlich verbesserte Effizienz im Vergleich zu den früheren AMD-Grafikkarten. Sie benötigt weniger Watt, bietet aber gleichzeitig mehr Leistung (via ComputerBase.de).

AMD hatte seit der Polaris-Generation (RX 400er und 500er Serie) die Effizienz spürbar verbessert. Bereits die RX 480 war ein gewaltiger Sprung im Vergleich zur RX 390 (via ComputerBase.de).

Die deutlich erhöhte Effizienz, die man bereits mit dem Sprung von Polaris auf RDNA geschafft hatte, will man nun noch einmal um 54 % erhöhen.

Unter Gamern galten AMD-Grafikkarten bisher immer als Stromfresser und verbrauchten bei ähnlicher oder schlechterer Leistung deutlich mehr Strom als beim Konkurrenten Nvidia (via GameStar.de). Das könnte sich mit der RX 6000er Serie nun endgültig ändern.

AMDs Benchmarks gegen Nvidias RTX 3080 und RTX 3090

Was steckt in AMDs Testsystem? AMD hat die Spiele mit einer AMD-Grafikkarte, einem Ryzen 9 5900X (3,7 Ghz), mit 16 GB DDR4-RAM auf einem AM4-Mainboard getestet.

Ihr solltet die Benchmarks aber mit Vorsicht genießen: Denn AMD testet seine neusten Grafikkarten mit einem bisher noch unbekannten Prozessor, dem Ryzen 9 5900X, welcher erst am 5. November offiziell im Handel erscheint. Außerdem wird das neue Feature „Smart Access Memory“ genutzt, dessen Funktion wir ebenfalls noch nicht genau kennen.

Im Folgenden zeigen wir euch die Leistung, die AMD vorgestellt hat.

AMD RX 6800 XT vs. Nvidia RTX 3080

AMD stellt in den Benchmarks seine RX 6800 XT gegen die GeForce RTX 3080 und zeigt sowohl Spiele in WQHD als auch in 4K.

In 4K ist die Grafikkarte von AMD in 4 Spielen etwas schneller, in 3 Karten sind beide gleich schnell und in 3 Spielen ist die RTX 3080 schneller

In WQHD ist die AMD-Grafikkarte fast immer schneller als die GeForce RTX 3080.

RTX 3080 Preis vs RX 6800 XT Preis: AMD verlangt zum Start für seine 649 US-Dollar. Die RTX 3080 kostet im Vergleich 699 Dollar und ist damit etwas teurer. Die RTX 3080 war jedoch binnen Augenblicken ausverkauft.

AMD RX 6900 XT vs. Nvidia RTX 3090

Die RX 6900 XT vergleicht AMD mit der RTX 3090. Hier sind die Benchmarks jedoch schwieriger einzuschätzen.

In einigen Spielen ist die RX 6900 XT schneller als die Konkurrenz, wird hier aber mit dem Rage-Modus leicht übertaktet. Dadurch, dass die Karte 2 neue Features einsetzt, sind die Benchmarks schwer einzuschätzen.

RTX 3090 Preis vs RX 6900 XT Preis: Während Nvidias Highend-GPU zum Release 1499 US-Dollar kostete, wird die RX 6900 XT zum Start 999 US-Dollar kosten.

Damit ist die neue GPU von AMD 500 US-Dollar günstiger als die Konkurrenz und soll laut Benchmarks eine ähnliche Leistung und eine bessere Effizienz bieten.

Die RTX 3090 bietet mehr Speicher: Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen den beiden Grafikkarten. Während Nvidias RTX 3090 20 GB GDDR6X-Speicher bietet, hat die AMD RX 6900 XT nur 16 GB GDDR6-Speicher.

AMDs Grafikkarten 2020: Endlich Konkurrenz für Nvidia?

Warten auf unabhängige Tests: Bisher stammen alle Benchmarks und Daten offiziell von AMD selbst. Ob AMD oder Nvidia nun die beste Grafikkarte für Gamer bietet, wird sich erst in den ersten Tests, also am 18. November und am 8. Dezember zeigen, wenn die Grafikkarten offiziell erscheinen.

Das gilt insbesondere für AMDs neuartige Technologien wie Infinity Cache oder auch Raytracing, welches die RX 6000er Serie ebenfalls bietet und damit Nvidia einen Monopolstatus nimmt.

Frage nach der Verfügbarkeit: Die wichtige Frage ist nach wie vor die Situation rund um die Verfügbarkeit. Nvidia hat mit dem Verkauf der RTX 3080 und RTX 3090 große Probleme. Wie der Start von AMD am 5. November aussieht, bleibt erst einmal abzuwarten.

Sollte AMD im Gegensatz zu Nvidia aber liefern können, dürfte AMD einen enormen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Und das „RTX 3080“-Problem könnte für AMD das Beste sein, was hätte passieren können.