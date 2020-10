RTX 3070 Release: Wann gibt’s die Karte und für wen lohnt sich das?

HardwareLuxx erklärt in seinem Test, dass die RTX 3070 ein enormer Sprung nach vorn ist. Zwar „kämpft die GeForce RTX 3070 Founders Edition mit der GeForce RTX 2080 Ti – ist meist zwischen 5 und 10 % langsamer als das vorherige Spitzenmodell.“ Das ist aber schon eine Ansage, denn die GeForce 2080 Ti kostet mit rund 1200 Euro mehr als doppelt so viel wie die RTX 3070.

Die Kollegen von der GameStar loben in ihrem Test die hohe Leistung der Grafikkarte. So schreibt Nils Raettig „Mit der Geforce RTX 3070 im Test liefert Nvidia Leistung auf dem Niveau der RTX 2080 Ti zum deutlich geringeren Preis. Das ist erstmal ziemlich beeindruckend und eine echte Ansage.“

Mittlerweile sind auch die ersten Tests draußen und zeigen die Leistung der RTX 3070 in den Benchmarks. Wir stellen euch an dieser Stelle 3 Tests vor.

Heute startet der Verkauf der RTX 3070, der kleinsten Ampere-Grafikkarte von Nvidia. Mit dieser möchte Nvidia sein Ampere-Angebot komplettieren und auch am unteren Ende noch eine Grafikkarte für interessierte Käufer anbieten. In unserem Artikel stellen wir euch vor, wann es die Grafikkarte offiziell zu kaufen gibt und ob sich der Kauf der GeForce RTX 3070 für euch überhaupt lohnen könnte.

