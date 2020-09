Heute startet der Verkauf der GeForce RTX 3090, Nvidias schnellste Ampere-Grafikkarte. Die Probleme bei der RTX 3080 haben aber gezeigt, dass sich schnell sein lohnt. Auch Nvidia hat schon erklärt, dass es zu Lieferengpässen kommen kann.

Heute, am 24. September 2020, startet offiziell das schnellste Ampere-Modell von Nvidia, die GeForce RTX 3090. Nach dem Release der RTX 3080 vergangene Woche, ist damit ab heute auch das schnellste Modell offiziell erhältlich.

Wann startet der Verkauf? Die amerikanische Seite Videocardz twitterte, dass das Test-Embargo und der Verkaufsstart zur gleichen Zeit sind, nämlich um 15:00 Uhr deutscher Zeit:

Ab dann wissen wir auch, wie sich die GeForce RTX 3090 in den Tests schlägt.

Was sagt Nvidia zur Verfügbarkeit? Nvidia selbst erklärte in einem Blogeintrag, dass die Grafikkarte nur begrenzt verfügbar sein wird:

Da wir die GeForce RTX 3090 für eine einzigartige Benutzergruppe gebaut haben, wie zuvor die TITAN RTX, möchten wir uns im Voraus dafür entschuldigen, dass diese am Tag der Markteinführung nur begrenzt verfügbar sein wird. Wir wissen, dass das frustrierend ist, und wir arbeiten mit unseren Partnern daran, das Angebot in den kommenden Wochen zu erhöhen. Quelle: Nvidia.com

An wen richtet sich die Grafikkarte? Nvidia zählt zur „einzigartigen Benutzergruppe“ Creators, Forscher und and „Extreme Gamer“, also Enthusiasten und keine normalen Gamer.

Skepsis an der Leistung der RTX 3090: Mittlerweile gibt es auch erste Leaks um die Leistung der RTX 3090 (via videocardz.com).

Die Leaks sprechen von 5 bis 15 % Mehrleistung als die GeForce RTX 3080, der Preis ist aber fast doppelt so hoch: Während die RTX 3080 als Founder Edition 699 Euro kostet, verlangt Nvidia für die RTX 3090 Founder Edition 1499 Euro. Doch die Leaks geben bisher noch keinen wirklichen Grund, warum man diesen Aufpreis zahlen sollte.

Außerdem richtet sich die Grafikkarte für 8K vermutlich an die wenigsten Gamer unter uns, sondern mehr an Enthusiasten, auch weil 8K-Gaming bisher kaum eine Rolle spielt.

GeForce RTX 3080 und RTX 3090 im Vergleich

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 8704 10496 Interface PCIe 4.0 PCIe 4.0 Basistakt 1.449 MHz 1.400 MHz Boost-Takt 1.710 MHz 1.700 MHz Speichergröße 10 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Speicher-geschwindigkeit 19 GB/s 19,5 GB/s Bandbreite 760 GB/s 936 GB/s TDP (Leistung) 320 Watt 350 Watt

GeForce RTX 3090 auf Alternate:

Geforce: RTX 3090 Preis: Das wird die Grafikkarte kosten

Was kostet die RTX 3090? Die unverbindliche Preisempfehlung der RTX 3080 liegt laut Nvidia bei 1499 Dollar/ 1499 Euro. Damit ist die RTX 3090 das teuerste Modell der neuen 3000er-Serie von Nvidia.

Seid ihr an den Custom-Modellen interessiert, die in der Regel etwas später erscheinen als die Founders Edition, dann solltet ihr davon ausgehen, etwas mehr zahlen zu müssen. In der Regel kosten Custom-Modelle rund 100 Euro mehr, je nach Leistungssprung kann es aber noch mehr sein.

Kann man die RTX 3090 vorbestellen? Nein, vorbestellen ist nicht vorgesehen. Zwar gibt es in einigen Shops mittlerweile vorläufige Produktseiten, vorbestellen könnt ihr aber nicht. Hier müsst ihr euch bis 15:00 Uhr gedulden.

Welche Alternative gibt es? Wenn ihr keine RTX 3090 kaufen wollt oder sie schon ausverkauft ist, gibt es noch ein paar Alternativen:

Ihr könntet zur RTX 3080 greifen, diese ist 4K-tauglich. Die RTX 3080 ist aber derzeit nur begrenzt verfügbar.

Alternativ könnt ihr auf die Radeon RX 6000er Serie von AMD warten. Bisher ist aber zu AMDs neuer Grafikkartenserie, die vor allem als „Big Navi“ bezeichnet wird, nicht viel bekannt.

Wo kann man die Grafikkarte überall kaufen? Alle Möglichkeiten, wo ihr die neuen Ampere-Grafikkarten von Nvidia kaufen könnt, findet ihr in diese Übersicht auf MeinMMO:

