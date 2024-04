Der CPU-Brecher für unter 100€ ist perfekt für Manor Lords – gerade noch günstiger bei Amazon!

Häufig gestellte Fragen

Wie wichtig sind Kerne bei einer CPU?

Die Anzahl der Kerne in einer CPU ist ein wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit. Mit mehreren Kernen kann eine CPU nämlich mehrere Aufgaben gleichzeitig für euch ausführen, was zu einer verbesserten Leistung bei Multitasking sorgt. Aber auch die Parallelverarbeitung steigt immens, wenn ihr verschiedene Anwendungen und Programme gleichzeitig nutzt, wie Videobearbeitung oder 3D-Rendering. Mit mehr Kernen können Prozesse zudem schneller abgearbeitet werden, was zu kürzeren Ladezeiten und einer insgesamt flüssigeren Benutzererfahrung für euch führt.