Schnell zuschlagen: Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist die beste Gaming-CPU der Welt und aktuell günstig wie nie im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Mindfactory die aktuell wohl beste Gaming-CPU, den AMD Ryzen 7 7800X3D, zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Der Prozessor ist gleichermaßen Hirn und Herz eures Gaming-PCs, weshalb ihr hier keine halben Sachen machen solltet. Glücklicherweise halten sich die Preise auch bei High-End-Modellen etwa im Vergleich zu Grafikkarten in Grenzen. Die aktuell beste Gaming-CPU ist der AMD Ryzen 7 7800X3D, der bei Mindfactory gerade günstiger als je zuvor ist.

AMD Ryzen 7 7800X3D: Die wohl beste Gaming-CPU der Welt!

So gut ist der Prozessor wirklich: Die Leistungsfähigkeit von CPUs lässt sich am besten durch Benchmark-Tests darstellen. Und hier landet der Ryzen 7 7800X3D in fast schon unheimlicher Regelmäßigkeit auf dem allerersten Platz. Selbst das High-End-Modell von Intel, der Core i9-14900K, hat dabei für gewöhnlich das Nachsehen, speziell wenn man das Preis-/Leistungs-Verhältnis mit einrechnet. Eins ist so oder so klar: Was auch immer ihr mit eurem PC vorhabt, an diesem Prozessor scheitert es sicher nicht.

Schnappt euch den Gaming-Prozessor jetzt günstig wie nie!

Das sieht übrigens auch die Tech-Redaktion der GameStar so. Die haben die CPU nämlich ausführlich getestet und kamen dabei zu dem folgenden Fazit:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. Man darf allerdings gespannt sein, wie gut die Verfügbarkeit letztlich ausfallen wird, gerade in Anbetracht der vermutlich großen Nachfrage.

Jetzt im Angebot: Bei Mindfactory bekommt ihr den Ryzen 7 7800X3D gerade für nur 337€. Das ist nicht nur der aktuell mit Abstand beste Preis auf dem Markt, sondern auch der günstigste Preis, zu dem der Prozessor jemals zu haben war. Schnäppchen-Alarm!

