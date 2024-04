34″ Gaming-Monitor mit UWQHD-Auflösung & 165Hz zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Hiermit erhaltet ihr einen Gaming-Monitor erster Klasse, um tiefer denn je in eure liebsten Abenteuer einzutauchen. Nutzt das Amazon-Angebot.

Der ODYS XP34 PRO ist ein 34″ Bildschirm, worin ihr euch verlieren könnt. Sei es beim Verfolgen eurer liebsten Content-Creator oder eure liebsten Serien und Spiele. Ihr profitiert noch von zahlreichen Dingen, die sich insbesondere beim Spielen positiv auswirken. Lasst euch das Angebot zum Spottpreis von nur 299,99€ nicht entgehen.

Ein detailreicher Gaming-Monitor

Mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln sind eure alten und neuen Abenteuer unvergleichbar, wenn ihr vorher nur in FHD gespielt habt. Wenn ihr in tollen Spielen wie Elden Ring durch die Gegend reitet, werdet ihr durch den kurvigen Monitor praktisch in die Spielwelt hineingezogen und so leicht lässt er euch nicht wieder los. Bedenkt aber, dass die Auflösung mehr Leistung benötigt als eine Grafikkarte, die eher nur für eine FHD-Auflösung gemacht ist.

Findet diesen fantastischen Gaming-Monitor bei Amazon

Durch die Bildrate von 165Hz und 1ms Reaktionszeit erlebt ihr flüssige und unmittelbare Spielumsetzungen. Dies kommt euch bei Actionrollenspielen wie Nioh oder FPS-Shootern wie Valorant zugute. Je mehr Bilder ihr bekommt, umso schneller könnt ihr reagieren und davon profitieren.

Die Unterstützung von AMD Free Sync und die Kompatibilität mit NVIDIA G-Sync sorgen für eine flüssige Darstellung ohne Tearing oder Stottern. Außerdem bietet euch der Bildschirm vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI 2.1, Display Port und einen 3,5mm Audioausgang. Dadurch können verschiedene Geräte wie PCs, Konsolen oder Kopfhörer problemlos angeschlossen werden.

Hersteller ‎ODYS Modell/Serie ‎XP34 PRO Produktabmessungen ‎29,2 x 81,2 x 52,5 cm; 7,4 Kilogramm Modellnummer ‎X820032 Farbe ‎Schwarz Display-Größe ‎34 Zoll Bildschirmauflösung ‎3440 x 1440 Pixeln Aktualisierungsrate 165Hz Reaktionszeit 1ms Kurze Daten im Blick

