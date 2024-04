Famose Leistung für einen geringen Preis! 4K-Grafikkarte mit 20GB GDDR6 und Boost bis zu 2560MHz

Mit dieser 4K-Grafikkarte seid ihr in Zukunft gut aufgestellt, um selbst die aufwendigsten Titel zu spielen. Jetzt im Cyberport-Angebot.

Die AMD Radeon RX 7900 XT Nitro+ ist eine mächtige Komponente, um selbst in einer 4K-Auflösung detailreiche Bilder für euch zu zaubern. Sie besitzt zukunftssichere Eigenschaften und stemmt selbst absolute Blockbuster-Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Baldur’s Gate 3. Spart nun und zahlt nur 847,90€ statt 929€. Vor wenigen Monaten kostete diese starke Karte noch knapp unter 1000€, weswegen inzwischen der beste Zeitpunkt gekommen ist, sie euch zu gönnen.

Häufig gestellte Fragen Was ist Raytracing? Raytracing ist eine Technik in der Computergrafik, bei der Lichtstrahlen simuliert werden, um realistische Bilder zu erzeugen. Dabei werden die Strahlen von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder erzeugt werden. Was ist FSR 3? FSR 3 steht für „FidelityFX Super Resolution 3“, eine Technologie von AMD, die es euch ermöglicht, die Leistung und Bildqualität in Videospielen massiv zu verbessern. Kurz gesagt, ist dies eine Upscaling-Technik, wodurch ihr höhere Bildraten erhaltet, da viel Leistung eingespart wird. Immer mehr Spiele stellen euch diese Technologie zur Verfügung. Bedenkt aber, dass Nvidia nach wie vor mit der DLSS-Technologie in Führung ist. Dennoch liefern beide Technologien unglaubliche Möglichkeiten, um selbst die hungrigsten Spiele zu stemmen.

Mit dieser 4k-Grafikkarte erhaltet ihr eine famose Leistung

Sie verfügt über 20GB GDDR6-RAM. Dadurch erhaltet ihr genug Reserven, um selbst aufwendige Details in einer hübschen 4K-Auflösung zu genießen. Zudem profitiert ihr von einer schnellen Datenverarbeitung. Das 320bit Speicherinterface sorgt für eine hohe Bandbreite von 800GB/s, was euch eine flüssige und unmittelbare Performance in allen Spielen gewährleistet.

Ihr findet diese 4K-Grafikkarte bei Cyberport

Der Coretakt liegt zwischen 2220 und 2560MHz im Boost-Modus. Also ist euch eine rasche und effiziente Verarbeitung garantiert. Taucht selbst in detailreichen Abenteuern wie The Witcher 3 oder Elden Ring mühelos ein. Verirrt euch in diesen Welten und vergesst alles um euch herum.

Zusätzlich bietet die RX 7900 XT euch die Möglichkeit, in vielen Spielen von Raytracing-Effekten zu profitieren. Außerdem könnt ihr die FSR-Technologie nutzen, um mehr Bildraten zu erhalten. Dank ihrer hervorragenden Kühlung bleibt die AMD Radeon RX 7900 XT Nitro+ auch bei langen Gaming-Sessions kühl und leise.

Pro 20GB GDDR6-Speicher

Hoher Boost-Takt

Starke Leistung in 4K

Gute Kühltechnologie Contra DLSS ist nach wie vor besser als FSR

