Amazon Kindle stark reduziert: Holt euch jetzt verschiedene Versionen des beliebten eBook-Readers im Angebot

Bei Amazon könnt ihr gerade verschiedene Modelle des Kindle im Angebot kaufen. Schnappt euch den beliebten eBook-Reader jetzt günstiger.

Wer viel liest, wird früher oder später vor der Frage stehen, ob ein eBook-Reader sinnvoll ist. Bücher brauchen Platz, sind nicht wirklich nachhaltig und auf längeren Reisen einfach umständlich. Ein Kindle schafft hier Abhilfe. So habt ihr eure gesamte Bibliothek immer dabei und könnt lesen was ihr wollt, wann ihr es wollt.

Amazon: Verschiedene Kindle-Modelle im Angebot

Das Angebot umfasst im Grunde drei Modelle, die es dann wieder in verschiedenen Ausführungen gibt. Wir stellen euch die unterschiedlichen eBook-Reader vor. Sie alle vereint die hohe Verarbeitungsqualität und der direkte Zugang zu Amazon, wodurch ihr unzählige eBooks problemlos kaufen und herunterladen könnt.

Der Klassiker: Kindle Paperwhite

Der Kindle Paperwhite ist sowas wie das kleine Schwarze unter den eBook-Readern. Er ist clever designt und bietet genau das, was ein eBook-Reader eben bieten muss. Das 6,8-Zoll-Display leuchtet hell und bietet verschiedene Farbtemperaturen. Das Gerät ist wasserfest (IPX8) und so auch in der Badewanne oder am Strand ein treuer Begleiter. Zu guter Letzt hält der Akku mit nur einer Ladung wochenlang durch.

Die verstellbaren Farbtemperaturen sind perfekt für dunkle Räume geeignet.

Bei Amazon sind gerade verschiedene Ausführung des Paperwhite reduziert. Ob mit oder ohne Werbung oder auch in der besonders edlen Signature Edition, diesen eBook-Reader kann im Grunde jeder gebrauchen.

Der Luxuriöse: Kindle Oasis

Wer es etwas luxuriöser mag, greift am besten zum Kindle Oasis. Der kann alles, was auch der Paperwhite kann, hat aber noch ein paar weitere Tricks auf Lager. Auffällig sind vor allem die praktischen Umblättertasten, die einhändiges Lesen zum absoluten Genuss machen. Die Helligkeit passt sich zudem automatisch an das Umgebungslicht an und die Ausrichtung des Bildschirms wird ebenfalls erkannt, sodass Links- und Rechtshänder gleichermaßen ihren Spaß haben. Auf Wunsch könnt ihr den Oasis auch mit Mobilfunkverbindung auswählen und so wirklich von überall auf den Shop zugreifen.

Der Verblüffende: Kindle Scribe

Relativ neu und absolut einzigartig ist hingegen der Kindle Scribe. Der dient nämlich nicht nur als eBook-Reader, sondern, wie es der Name schon verrät, auch als Notizbuch. Das Display ist eine vergrößerte Version (10,2 Zoll) des Bildschirms, der auch beim Paperwhite zum Einsatz kommt. Der Eingabestift wird direkt mitgeliefert.

Das Schreibgefühl soll an echtes Papier erinnern.

Durch die Notizbuch-Funktionen steigen die Einsatzmöglichkeiten des Scribe natürlich extrem. Gerade, wer regelmäßig Ideen festhalten und strukturieren will oder To-Do-Listen nutzt, findet hier einen wirklich fantastischen Alltagsbegleiter. Vier Versionen mit verschiedenen Stiften und Speichergrößen sind aktuell im Angebot.

