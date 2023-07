Call of Duty 2023

Das diesjährige Call of Duty hat offiziell noch keinen Namen, jedoch lassen Leaks vermuten, dass es sich um Modern Warfare 3 handelt. Laut dem Insider Jason Schreier soll Coll of Duty 2023 die Story des direkten Vorgängers weiter erzählen und war ursprünglich als Premium-Erweiterung geplant, wurde dann jedoch so groß, dass ein eigenes Spiel entstand. Außerdem haben die Entwickler mittlerweile bestätigt, dass ihr Skins und einige Fortschritte aus MW2 in das neue Game übernehmen könnt. Ansonsten ist bisher nicht viel zu dem Titel bekannt. Laut Insidern soll es am 1. August vorgestellt und dann am 10. November releast werden.