CoD MW3: Die 3 besten Maschinenpistolen mit Setup – Meta im November 2023

Call of Duty: Modern Warfare 3 startete nicht nur mit seinem Story-, sondern auch mit seinem heiß erwarteten Multiplayer-Modus. Wir zeigen euch die 3 besten Maschinenpistolen in der Pre-Season mit Setup.

Wie kommen wir auf unsere Einschätzung? Call of Duty: Modern Warfare 3 ist erst seit kurzem vollständig auf dem Markt zu haben und da keine Season eine Meta vorgibt, dominieren Waffen der Pre-Season vorerst das Schlachtfeld.

Die grundlegende Einschätzung stammt von unseren eigenen Experten hier auf MeinMMO sowie CoD-Spezialisten auf YouTube und von warzoneloadouts. Diese Einschätzungen haben wir dann in dutzenden Matches Tests unterzogen und kamen so schließlich zu den 3 Spitzenreitern der Maschinenpistolen.

Zusätzlich verfeinern wir unsere Auswahl mit unserer jahrelangen CoD-Expertise und blicken obendrauf noch auf die Trends der Spieler. Darüber hinaus schauen wir jedoch auch auf die Spielbarkeit der Waffen und ob diese sich auch leicht führen lassen können.

Meta in CoD: MW3 – Die besten Maschinenpistolen mit Setup

Gibt es aktuell eine Über-Waffe in MW3? Die MCW ist mitunter das tödlichste Gewehr in der aktuellen Meta von MW3. Sie feuert wie ein Laser und nietet eure Gegner in wenigen Schüssen um.

Welche sind die besten MW3-Waffen? Sturmgewehre mit geringem Rückstoß sind nach wie vor die beste Wahl der Soldaten auch in Modern Warfare 3.

Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr nicht nur weite Strecken abdecken, sondern auch im Nahkampf hervorragend Gegner über den Haufen schießen. Das macht diese Gewehre zur Top-Wahl der Spieler.

Gepaart mit einer Maschinenpistole oder einem Raketenwerfer für den Abschuss von Drohnen hält euch niemand mehr auf und sorgt dafür, dass eurer Team weiterhin unsichtbar bleibt.

Liste der besten Maschinenpistolen in Modern Warfare 3

CoD MW3: Bestes Setup für Striker

CoD MW3: Striker – Setup Schaft: Lachmann Recon-Series-Schaft Visier: Schieferreflektor oder Cronen Mini Pro Lauf: Langer Striker Recon-Lauf oder Mündung: XTen Black Kite Unterlauf: Xten Phantom-5-Handstopp Magazin: 60-Schuss-Trommel



Was macht die Striker so stark? Die Striker ist vom Aussehen her eine MP, doch in ihr steckt ein Sturmgewehr, vorausgesetzt, ihr nutzt die richtigen Aufsätze. Sie ist ein Laser und kann sogar mit den besten Sturmgewehren der derzeitigen Meta mithalten.

CoD MW3: Bestes Setup für Rival-9

CoD MW3: Rival-9 – Setup Griff: Rival Vice-Sturmgriff Schaft: EXF-Nahkampf-Sturmschaft Mündung: Shadowstrike-Schalldämpfer S Unterlauf: Gewinkelter Chewk-Griff Magazin: 40-Schuss-Magazin



Was macht die Rival-9 so stark? Die Rival-9 ist eine starke MP im Nahkampf, aber auch auf mittleren Distanzen. Unser Setup fokussiert sich hierbei jedoch eher auf den Nahkampf. Mit diesen Aufsätzen zerreißt ihr jeden Gegner in wenigen Augenblicken noch bevor sie merken, dass sie erwischt wurden. Die MP glänzt dabei mit einer starken Mobilität und Feuerrate.

CoD MW3: Bestes Setup für WSP Swarm

CoD MW3: WSP Swarm – Setup Schaft: Schwerer FSS Fortress-Schaft Visier: Cronen Mini Pro oder Schieferreflektor Lauf: Langer WSP-Reckless-90-Lauf Unterlauf: Vertikaler SL-Skelettgriff Magazin: 50-Schuss-Magazin



Was macht die WSP Swarm so gut? WSP Swarm ist eine MP, die ihre Stärken im Nahkampf, aber auch auf mittleren Distanzen besitzt. Sie durchsiebt eure Feinde mit Kugeln und sorgt mit ihrem filigranen Design für eine hohe Mobilität, perfekt, um auf kleinen Maps herumzurennen und Gegner abzuschießen.

Das waren die besten Maschinenpistolen der aktuellen Pre-Season von Call of Duty: Modern Warfare 3. Beachtet das es sich hierbei nur um Waffen handelt, die derzeit stark in Matches hervorstechen. Solltet ihr also andere Waffen präferieren oder besser umgehen könnt, dann nutzt diese. Unser Guide dient lediglich zur Orientierung, falls ihr euch bislang mit euren Setups noch unsicher seid.

Mit welcher Maschinenpistole seid ihr derzeit unterwegs? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

