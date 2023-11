CoD MW3: 5 der besten Waffen und wie ihr sie perfekt ausrüstet

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

MCW ist der neue Name der klassischen Call-of-Duty-Advanced-Combat-Rifle und auch in CoD MW3 ist es die beste Waffe, die man wählen kann: Die MCW bringt euch einwandfreie Genauigkeit, Schaden und Rückstoßkontrolle.

Mit der M4 starten wir in die Top drei. Die Waffe war schon in früheren Call-of-Duty-Titeln eine der Besten und auch in CoD MW3 hat sie einiges an Wumms.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Begriff Sprint to Fire bezeichnet die Zeit, die ihr braucht, um aus dem Sprint abzubremsen, zu zielen und zu schießen. Je kürzer die Zeit, desto besser. So könnt ihr eure Gegner überraschen, indem ihr zum Beispiel schnell um die Ecke auf sie zustürmt.

Wer es intim und hardcore mag, greift am Besten zur Lockwood 300. Als Schrotflinte ist sie super für den Nahkampf und macht schon in der Basis-Version eine ganze Menge Schaden. Allerdings müsst ihr mit ihr richtig zielen, damit sie ihre volle Schusskraft entfaltet.

Für unsere 5 Waffenfavoriten haben wir auch die passende Ausrüstung parat. Wie ihr eure Waffen am besten levelt, lest ihr hier:

CoD MW3 startet mit einer Flut an neuen Waffen und Upgrade-Möglichkeiten. Hier stellen wir euch 5 Favoriten vor und geben euch Tipps, wie ihr sie am besten ausrüstet.

