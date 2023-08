Mit Call of Duty: Modern Warfare 3 kommt 2023 eine direkte Fortsetzung von CoD 2022. Hier findet ihr alle Infos zum Release, der Beta, Vorbesteller-Boni und was bereits durch Ankündigungen und Leaks bekannt ist.

Das ist Call of Duty 2023: Erstmals seit den Anfangszeiten des Shooter-Franchise Call of Duty kommt eine Fortsetzung – Call of Duty: Modern Warfare 3 setzt an die Geschehnisse von CoD MW2 (2022) an und erzählt die Geschichte weiter. Release: 10. November 2023.

Doch MW3 soll kein DLC sein, keine einfache Erweiterung. Die Verantwortlichen versprechen ein vollständiges, eigenständiges Call of Duty mit einem eigenen Spielgefühl.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos, die es bisher zu Modern Warfare 3 zu wissen gibt. Möchtet ihr euch nur schnell über die Eckdaten informieren, klickt auf den ersten Link:

Bitte beachtet: Bei manchen Infos im Artikel handelt es sich um Leaks, die nicht von offizieller Seite bestätigt wurden. Behandelt diese Infos mit einer gewissen Skepsis, sie sind im Artikel entsprechend gekennzeichnet.

CoD MW3: Schnelle Übersicht & Trailer

Hier eine Übersicht der wichtigsten Infos zu MW3:

CoD 2023 heißt Modern Warfare 3

Release: 10. November 2023

Beta: Ab 06. Oktober 2023 (Leak)

Es wird ein Vollpreis-Shooter, soll kein DLC sein

Sledgehammer Games führt die Entwicklung

Die Story führt die Ereignisse von Modern Warfare 2 weiter

MW3 erscheint auch für die alten Konsolen PS4 und Xbox One

Also Modi gibt es: Story, Multiplayer, Zombies

Überarbeitetes Movement: Slide- und Reload-Cancel kehren zurück

Multiplayer: 16 Remaster-Maps zum Release (MW2 2009)

Klassische Mini-Map / Map-Voting zwischen Matches

Höhere Gesundheit führt zu höherer Time-to-Kill

Zombies: Soll an „Outbreak“ von Cold War erinnern, nutzt die Warzone-Maps

Skins von MW2 sollen zum Teil auch in MW3 verwendbar sein

Bisher gab es 2 Trailer zum Spiel. Einer stellt den Oberbösewicht vor, den Trailer vom Gameplay-Reveal in Warzone könnt ihr euch hier ansehen:

CoD MW3: Release, Vorbestellung & Beta

Wann kommt MW3 2023 raus? Der 10. November 2023 ist offiziell bestätigt. Ein Vorabzugang zur Kampagne wurde ebenfalls bestätigt. Leaks rechnen mit dem Start am 02. November.

Auf welchen Plattformen erscheint CoD MW3? Auf dem PC für Battle.net und Steam. Auf den Konsolen für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Hat MW3 Crossplay? Ja, alle Plattformen können zusammen spielen.

Wann läuft die Beta zu MW3? Das ist bisher nicht sicher. Jedoch rechnen Leaks mit folgenden Daten:

1. Beta-Wochenende: 06.10. – 10.10.23 Nur PlayStation

2. Beta-Wochenende: 12.10. – 16.10.23 Alle Plattformen



Kann man MW3 schon vorbestellen? Ja, die ersten Händler nehmen Vorbestellungen an. Hier die Preise der beiden bekannten Editionen:

Standard PlayStation: 79,99 € Xbox: 79,99 € PC: 69,99 €

Vault Edition PlayStation: 109,99 € Xbox: 109,99 € PC: 109,99 €



Vorbesteller profitieren von den „Early Access“-Zugängen bei der Beta und für die Kampagne. Mehr zur Vorbestellung und den einzelnen Editionen findet ihr in unseren Artikel zum Thema:

CoD MW3: Setting, Entwickler, Content, Gameplay

Welches Setting bietet MW3? Der Shooter spielt in unserer aktuellen Zeit, bietet also ein modernes Setting mit technischen Spielerein ohne viel Science-Fiction.

Welches Entwickler-Studio steht hinter MW3? Die Leute von Sledgehammer Games kümmern sich federführend um MW3. Folgende CoDs kamen von Sledgehammer:

Modern Warfare 3 (2011)

Advenced Warfare (2014)

World War II (2017)

Vanguard (2021)

Welche Modi wird es geben? Folgende 3 Modi könnt ihr erwarten:

Kampagne

Multiplayer-Modus

Zombie-Modus

Ob daneben die mit CoD MW2 eingeführten PvE-Raids ein Comeback erleben, ist bisher nicht bekannt. Derzeit sieht es danach aus, als würde der Zombie-Modus den Koop-Part in MW3 übernehmen.

Was ist zum Content bekannt? Hier erfahrt ihr in einem Satz, was ihr von den Modi erwarten könnt:

Kampagne Führt die Story von MW2 (2022) weiter und soll zur Hälfte aus Open-World-Missionen bestehen, in denen ihr selbst entscheidet, wie ihr die Mission erledigt.

Multiplayer-Modus Soll wieder dynamischer sein und eine höhere Time-to-Kill bieten – voller Nostalgie-Faktor mit 16 Remaster-Maps zum Start, als aus CoD MW2 (2009).

Zombie-Modus Leak vermuten eine Mischung aus Extraction-Shooter und dem Outbreak-Modus von CoD Cold War. Soll auf den Warzone-Maps spielen und mehrere Teams in einem Match zulassen, aber komplett ohne PvP.



Was ist zum Gameplay bekannt? Die Entwickler haben neue Movement-Optionen bestätigt, etwa den „Tac-Stance“, der schneller ist als Feuern durch das Visier, dabei aber präziser als Hüftfeuer.

Bei der Zusammenstellung des Loadouts bleibt mehr oder wenige alles beim alten, doch sollen Perks jetzt durch bestimmte Kleidungen angelegt werden. Hier muss man noch abwarten, ob sich das System von den bekannten Loadout-Bildschirmen unterscheidet.

Hier ein paar weitere bestätigte Details:

Map-Voting zwischen den Matches kehrt zurück

Perk müssen sich nicht mehr aufladen

150 statt 100 Lebenspunkte im Multiplayer

Perk für leises Laufen ist im Spiel

Klassische Mini-Map

Slide-Cancel kommt zurück, resettet aber nicht mehr den Taktik-Sprint

Reload-Cancel kehrt zurück

Feuern beim Sliden (Tac-Stance)

Was passiert mit Warzone? Das Battle Royale bleibt weiter eng mit dem aktuellen CoD-Titel verbunden. Man teilt sich Waffen und Items. Ob Warzone allerdings auf die neuen Gameplay-Mechaniken von MW3 umsteigt, ist bislang nicht bekannt.

Was gibt es noch zu wissen? Hier noch ein paar weitere interessante Infos:

Ihr könnt viele Skins und Bundles von MW2 auch im Multiplayer von MW3 verwenden

Nach dem Release sollen mindestens 12 weitere Multiplayer-Maps ins Spiel kommen

Die Zombie-Story soll im Treyarch-Universum spielen mit der größten Zombie-Map, die es jemals gab

Das waren alle wichtigen Infos zum neuen Modern Warfare 3. Habt ihr Fragen oder Ergänzungen, dann schreibt einen Kommentar.

Wir aktualisieren den Artikel regelmäßig mit den neusten Infos, schaut also immer mal wieder vorbei. Zu wichtigen Themen wie „Beta“ oder einem möglichen „Preload-Start“ bringen wir aber auch noch gesonderte Artikel.

