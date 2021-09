CoD Vanguard: Spieler fordern Änderungen bei wichtiger Mechanik – „Die Mini-Map ist nutzlos!“

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Gern lesen wir auch eure Kommentare zum Thema Mini-Map. Wie würdet ihr das Problem lösen? Nehmt an unserer Umfrage im Artikel teil und schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare auf MeinMMO.

Besonders der User „Hayashii“ hat seine Meinung zum Thema sehr ausführlich dargestellt ( via reddit.com ). Für den User ist die Mini-Map der Beta die „sinnloseste Mini-Map überhaupt“ in einem CoD und schlägt auch gleich 3 Verbesserungs-Möglichkeiten für Vanguard vor:

Von den mehr als 26.000 Teilnehmern wollten über 21.000 wieder die alte Mini-Map zurück (Stand 14.09.21), also den Perk „Radar“ standardmäßig und ohne einen Perk-Platz opfern zu müssen. Die Umfrage hat keinen repräsentativen Wert für eine Aussage über die gesamte Spieler-Basis von Call of Duty, dürfte aber den Trend zeigen.

Was sagen die Spieler dazu? Zur Zeit von Modern Warfare von 2019 war die Mini-Map bereits eine Kontroverse in der Community und vor dem Beta-Start von Vanguard sprachen sich ebenfalls wieder viele Spieler für die klassische Variante der Mini-Map aus. So hat der News-Account „ModernWarzone“ Ende August eine Umfrage zu dem Thema gestartet und eine deutliche Antwort bekommen:

Die Sache mit der Mini-Map ist nun schon seit CoD MW ein Thema und Cold War setzt ja auch wieder auf das alte System. Wie seht ihr das? Nehmt an unserer Umfrage zum Thema Mini-Map teil oder seht euch direkt die Ergebnisse an:

In Vanguard könnt ihr 10 von 10 Aufsatz-Plätze jederzeit mit Aufsätzen bestücken. 2 der Aufsatz-Plätze, Mündung und Munitions-Art, geben euch Aufsätze, mit denen ihr euch schalldämpfen könnt, also den Perk „Radar“ kontert. Ihr müsst damit einen wertvollen Perk-Platz einsetzen, der von einem weniger wertvollen Aufsatz-Platz locker gekontert wird.

Was ist in Vanguard anders? Mit Modern Warfare aus 2019 gab es dann ein neues System. Auch Spieler ohne Schalldämpfer sind beim Feuern nicht mehr auf der Map zu sehen. Dadurch wurde die Aufklärungsdrohne wichtiger.

Wie funktionierte die Mini-Map früher? In Call of Duty habt ihr früher eure Feinde auf der Mini-Map gesehen, wenn sie mit einer ungedämpften Waffe geschossen haben. Eine rote Markierung auf der Map zeigte für einen Moment die Position eines potenziellen Kills – auch über den Rand der Mini-Map hinaus.

Das neue Call of Duty: Vanguard verändert erneut die Mechaniken rund um die Mini-Map und Schalldämpfung. Spieler fordern Änderungen und wünschen sie die „alte“ Mini-Map zurück. Was dahinter steckt, erklären wir euch auf MeinMMO.

