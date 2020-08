Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Bisher wissen wir nur, dass sich das Spiel in den Zeiten des Kalten Kriegs bewegt. Dazu gab es bereits einen Trailer. Ein großes Reveal-Event ist jedoch für den 26. August geplant, so spät wie bei noch keinem CoD-Titel zuvor. Dann werden wir mit Sicherheit mehr über den Shooter erfahren.