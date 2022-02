CoD Warzone erklärt seine wechselnden Playlisten – Spieler sind nicht begeistert

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

In der Community galt dieser Gedanke lange als einer der Hauptgründe, warum Call of Duty eine rotierende Playlist bietet. Verteilen sich zu viele Spieler, dauert das Matchmaking länger.

Eine dritte Gruppe – und wie so oft in letzter Zeit auch die größte – fordert weitere Bugfixes und deutet auf Fehler im Spiel hin. Die Entwickler haben bereits Season 2 verschoben , um das Spiel wieder in Ordnung zu bringen.

So schreibt zum Beispiel @gypsypickle_ auf Twitter : „Es ist ziemlich deutlich, dass ihr das Feedback der Community nicht berücksichtigt, wenn sich so viele Tweets zu euren neuen Playlisten um das Fehlen von Vanguard Royale drehen.“

Ein Großteil der Kommentatoren äußert sich jedoch negativ. Sehr oft wird bemängelt, dass der Modus „Vanguard Royale“ bereits seit einigen Wochen in der Playlist fehlt. In diesem Modus sind nur Waffen und Ausrüstungen von CoD: Vanguard erlaubt und Flugzeuge bevölkern den Himmel über Caldera.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen Spieler dazu? Die Playlist-Infos und der Blog wurden von Raven Software über Twitter geteilt. Unter dem Tweet bekamen die Entwickler auch wieder einen Schwung „Feedback“. Mehr als 900 Kommentare sammelt der Tweet bereits an (Stand 07.02. – 12:20 Uhr).

Hier könnt ihr in Zukunft mehr Stabilität statt Rotation erwarten. Ob das nun bedeutet, dass die Modi ab jetzt immer mit allen Team-Größten kommen, lässt sich daraus noch nicht ablesen. Doch Squad-Größen sollen in Zukunft weniger Probleme bereiten.

Wie entstehen die Playlisten von Warzone? Die Entwickler von Raven Software haben in einem ausführlichen Blogpost genau erklärt, welche Überlegungen hinter den Playlisten stecken ( via ravensoftware.com ).

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone wechselt in planbarer Regelmäßigkeit seine Playlist. Dadurch kommen neue Modi ins Spiel, alte werden mal wieder verfügbar und auch die Team-Größen ändern sich. Nun haben die Entwickler genauer erklärt, warum sie die Modi durchrotieren. Die Reaktionen dazu waren eindeutig.

Insert

You are going to send email to