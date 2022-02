Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Schreibt uns gern in die Kommentare, was ihr von der ganzen Aktion haltet. Wollt ihr jetzt lieber mehr über Warzone lesen, findet ihr hier unsere Übersicht zur nächsten Season: CoD Warzone & Vanguard: Alles, was wir bisher zu Season 2 wissen – Release, Inhalte, Leaks

Schaut man sich verschiedenen Tweets zum Thema an, gibt es viele positive Reaktionen dazu. Viele User haben nicht erwartet, dass die CoD-Entwickler so ausgiebig darauf eingehen.

Der Twitch-Streamer Swagg gehört zu den größten Namen bei Call of Duty: Warzone. Mit beinahe 2 Millionen Abonnenten auf Twitch und etwas mehr als 1,4 Millionen Stunden Watchtime steht er auf Platz 3 der Warzone-Streamer im Januar 2022 ( via sullygnome.com ).

