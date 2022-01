CoD Warzone & Vanguard: Alles, was wir bisher zu Season 2 wissen – Release, Inhalte, Leaks

Mit Season 2 kommen neue Inhalte zu Call of Duty: Vanguard und dem kostenlosen Battle Royale Warzone. Allzu viel ist bisher nicht bekannt. Doch was es bereits Wichtiges zu wissen gibt, sammeln wir für euch auf MeinMMO.

Call of Duty bringt über ein Live-Season-System neue Inhalte in seine aktuellen Titel auf PC und Konsole. Alle 6 bis 8 Wochen startet eine neue Season mit einem frischen Thema, Storyfetzen und brandneuen kostenlosen Inhalten.

Season 2 wurde auf den 14. Februar verschoben, weil CoD: Vanguard und Warzone aktuell mit einigen Problemen kämpfen. Was bisher über die neue Season bekannt ist, haben wir für euch in diesem Übersichts-Artikel gesammelt.

Bitte bedenkt, dass es sich bei den meisten Informationen hier im Artikel um Leaks, Vermutungen und unbestätigte Infos handelt. Sobald es neue Details gibt – sei es aus Leaks oder von offiziellen Quellen – aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Wie funktionieren die Seasons in Call of Duty? Die Shooter-Reihe setzt seit einigen Jahren auf ein Live-Season-System und bringt so neue, kostenlose Inhalte ins Spiel. Alle 6 bis 8 Wochen geht dafür ein großes Season-Update an den Start, das neue Inhalte zum aktuellen CoD: Vanguard und dem kostenlosen Battle Royale Warzone bringt.



Teil der Season-Starts ist auch immer ein neuer Battle Pass, mit dem ihr euch massig Cosmetics freispielen könnt. Meistens kommt außerdem ein Mid-Season-Update oder ein Reloaded-Update in der Mitte der Season mit einem zweiten Schwung an Content.

Wann startet Season 2? Der Start wurde auf den 14. Februar 2022 verschoben – ein Montag und gleichzeitig Valentinstag.

Ob die neue Season bei uns am 14.02. startet oder aufgrund der Zeitverschiebung erst am 15.02. am frühen Morgen, lässt sich jetzt aber noch nicht sicher sagen.

Wird es ein Update geben? Für Vanguard ist ein größeres Update ziemlich sicher. Es gibt neue Maps, Cosmetics und wohl auch Inhalte für den Zombie-Modus. Wie groß der Download wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Möglicherweise zwischen 5 und 10 GB oder mehr.

Für Warzone ist eine Voraussage noch schwerer. Teilweise waren die Updates früher riesig, auch wenn kaum sichtbare Inhalte hinzugefügt wurden. Hier müssen wir warten, bis es mehr Details gibt.

Gibt es einen Preload? Bei den letzten Seasons hat CoD für Warzone und den aktuellen Premium-Titel immer einen Preload angeboten. Allerdings bekommen nicht alle Spieler gleichzeitig Zugriff auf den Vorab-Download.

Wollt ihr schon vorher laden, schaut am Tag vor dem Update auf eurer Plattform, ob ihr den Patch schon ziehen könnt.

Allgemeiner Content – Battle Pass, Waffen, Operator

Was ist bereits bekannt? Da der Ablauf einer Season in CoD bestimmten Mustern folgt, gelten einige Inhalte bereits als sicher:

Ein neuer Battle Pass für rund 10,- Euro mit 100 Stufen

Neue Gesichter bei der Operator-Sammlung

Mindestens 2 neue Schusswaffen

Viele frische Cosmetics zum Season-Thema

Echte Details gibt es dazu jedoch noch nicht.

Was sagen Leaks? Das Design der Season und die neuen Operator sind wohl schon geleakt. Die Tweets binden wir euch hier ein:

Was kommt in Warzone Season 2?

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wie es beim Battle Royale in der nächsten Season weitergeht. Neue Waffen und Operator sind sicher. Aber in Sachen Gameplay-relevante Inhalte fischen wir noch Trüben.

Spieler fanden zum Beispiel ein sehr großes Gebäude auf der Mini-Map, das es auf der spielbaren Karte aber nicht gibt.

Hier fehlt doch irgendwas … Quelle: reddit

Abgesehen davon erwarten Spieler viele Änderungen beim Balancing und Verbesserungen am Shooter selbst. Warzone wird von vielen Fehlern geplagt und seit der Ansage der Entwickler – „Wir hören euch“ – gab es jedoch erst wenige Anpassungen.

Zudem gibt es derzeit ein Problem mit Cheatern, die mit fliegenden Fahrzeugen über die Map düsen.

Wenige Monate nach dem Release der Warzone wurden damals die Bunker geöffnet, über die man sich starken Loot besorgen konnte. Ähnliche Bunker sind auch auf der neuen Map Caldera zu finden. Möglicherweise passiert hier etwas.

Was kommt in Vanguard Season 2?

Was gibt es für den Multiplayer? Wie immer wird es neue Maps und frische Spielmodi geben. Allerdings haben wir dazu noch keine stichfesten Infos.

Was allerdings schon bekannt ist: Vanguard bekommt den „League Play“-Modus mit Season 2. Die Spielmodi in League Play sind von den normalen Matches getrennt und haben eigenen Regeln. Dieser Modus erstellt Matches mit einer großen Abhängigkeit zu den Fähigkeiten der Spieler.

So sind dort bestimmte Waffen verboten oder Gadgets, die einen zu großen Vorteil in der eher kompetitiven Umgebung bringen würden. Wie League Play im Vorgänger Cold War aussah, könnt ihr hier nachlesen.

Allerdings ist nicht sicher, wann der Modus genau kommt. Bisher heißt es nur „im Februar“ zusammen mit anderen Inhalten der Season 2 (via www.callofdutyleague.com).

Was gibt es für Zombies? Hier wissen wir schon mehr. Die Entwickler des Zombie-Modus für Warzone, Treyarch, haben in einem Blog bereits über Season 2 gesprochen (via treyarch.com). Folgendes könnt ihr erwarten:

Pause-Funktion für Solo-Spieler

Neuer Hub, ähnlich wie Stalingrad

Mehr Survival-Inhalte

Frische Story-Quests

Neuer „Dämon“ inklusive Artefakt

Neuer Typ von Feinden

Weitere Missionsziele für die Portale

Mehrere Wunderwaffen

Einen Zeitplan gibt es indes nicht. Einige Dinge könnten direkt zum Season-Release kommen am 14. Februar, andere womöglich erst zur Mid-Season ein paar Wochen später.

Das waren alle bisher bekannten oder geleakten Inhalte der neuen Season 2 von Warzone und Vanguard. Sobald es eine Roadmap gibt, einen Trailer oder sonstige neue Infos, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

