Activision zeigt CoD-Influencern vorab Warzone 2 – Das wissen wir aktuell

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ich war noch nie so aufgeregt und zuversichtlich, was die Zukunft von Call of Duty angeht. Ich wünsche allen einen schönen Tag.

Auffällig ist, dass die Influencer sich einig zu sein scheinen: Das, was sie von Warzone 2 gesehen haben sollen, hat sie offenbar richtig begeistert. So schreibt etwa CharlieIntel auf Twitter:

Was ist bekannt? Activision hat in einem Anruf mit Influencern Warzone 2 wohl nicht nur bestätigt, sondern auch das Spiel selbst gezeigt. Das sagt der bekannte Insider Tom Henderson auf Twitter .

Auf Twitter und Co. melden sich immer mehr berühmte Namen rund um Call of Duty Warzone zu Wort. Activision hat ausgewählten Streamern und YouTubern wohl einen frühen Blick auf Warzone 2 gegeben. MeinMMO sagt euch, was wir schon wissen.

