Möglich also, dass auch die Switch verstärkt mit Spielen versorgt werden soll – ein Call of Duty hat die Nintendo-Hybrid-Konsole etwa noch nicht.

Um das klarzustellen: Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Titel von Activision Blizzard auch weiterhin für die PlayStation verfügbar machen, solange die bestehende Vereinbarung mit Activision läuft. Und wir haben Sony gegenüber zugesagt, dass wir diese Titel auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in der Zukunft auf PlayStation zur Verfügung stellen werden, damit Sony-Fans auch weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben.

Konkret im Bezug auf Call of Duty sagt Smith, man habe die Frage nach Call of Duty und einer möglichen Exklusivität gehört: “Die offensichtliche Befürchtung ist, dass Microsoft diesen Titel ausschließlich auf der Xbox-Konsole verfügbar machen könnte, wodurch die Möglichkeiten für Sony PlayStation-Nutzer untergraben würden”, so Smith.

Wer spricht da? Brad Smith ist einer der Bosse von Microsoft und füllt dort die Position des “President and Vice Chair” aus. Er meldete sich nun in einem Blog-Post auf der Microsoft-Homepage zu Wort.

