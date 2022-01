Activision Blizzard erklärt, warum sie selbst verkaufen mussten, statt EA zu kaufen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Es ist leider auffällig, dass er die Kritik an sich selbst und an der Führung während des Sexismus-Skandals eher runterspielt. In der Firma brodelte es aber offenbar seit 6 Monaten.

Auf eine spätere Nachfrage, wie er mit der persönlichen Kritik an sich umgeht, sagt Kotick: Aus seiner Sicht sei schon ein einziger Fall von Belästigung in einer Firma zu viel. Man arbeite seit 3 Jahren daran, das Klima zu verbessern und habe das als Priorität gefasst, seit man weiß, dass die kalifornische Behörde wegen Sexismus gegen Activision Blizzard ermittelt.

Was wollte Kotick denn machen? Eine große Vision für Kotick war es offenbar, Spiele mit dazugehörigen Gegenständen zu verkaufen. So beklagt er spezifisch:

Sogar wenn wir uns mit EA konsolidiert hätten, dann hätten wir nicht das gehabt, was wir brauchen, um voranzukommen. Also brauchten wir einen größeren Partner, um das zu machen, was wir machen wollen.

Ihr glaubt vielleicht: Okay, wir sind diese große Firma und haben diese vielen Ressourcen. Aber wenn man uns mit Firmen vergleicht, die Billionen wert sind oder 500 Milliarden US-Dollar, dann merkt man, dass wir vielleicht eine große Firma im Gaming waren, aber in der heutigen Landschaft, bei unseren Wettbewerben, ist es eine andere Welt als vorher. […]

Der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, erklärt, warum er es für richtig fand, die Gaming-Firma an Microsoft zu verkaufen. Er sagt: Sogar wenn man sich entschieden hätte, selbst Electronic Arts zu übernehmen, wäre man noch zu klein gewesen, um in der neuen Welt von Tencent, Apple und Facebook mitzuspielen.

