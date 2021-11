WoW, CoD: Activision Blizzard macht in 3 Monaten 1,2 Milliarden $ im Cash-Shop – Aktie fällt um 13%

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Zudem wird Jen Oneal, die Co-Chefin von Blizzard, die Firma verlassen. Die war erst vor wenigen Monaten an die Firmenspitze gerückt, nachdem J. Allen Brack den Konzern in den Folgen einer Klage wegen Sexismus verließ.

Heute Morgen, im vorbörslichen Handel, wird sie noch günstiger gehandelt. Im Vergleich zum Kurs bei Börsenschluss am Dienstagabend hat die Aktie mittlerweile gut 13 % an Kurswert verloren.

Die Zahl beträgt für das 3. Quartal 2021 stolze 1,198 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamt-Einnahmen von Activision Blizzard. Ein Löwen-Anteil des Geldes wird aus dem Free2Play-Titel Call of Duty: Warzone stammen, aber auch in WoW mehren sich Angebote im Cash-Shop des Spiels, wie ein 25€-Mount im Shop.

In den Finanz-Berichten taucht eine Metrik auf, die „In-Game Net Bookings“ heißt, das ist jenes Geld, welches Activision Blizzard durch Mikro-Transaktionen einnimmt, die im Spiel getätigt werden – also wenn der Kunde das Spiel bereits gekauft hat.

Activision Blizzard will Diablo und Warcraft mehr wie Call of Duty machen

