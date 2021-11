Co-Chefin von Blizzard geht – Schon wieder ist nur ein Mann Boss

Jen Oneal gibt ihren Posten als Co-Chefin bei Blizzard auf. Damit fällt die alleinige Verantwortung zurück auf einen Mann, Mike Ybarra.

Erst vor wenigen Wochen war J. Allen Brack als Chef von Blizzard zurückgetreten und wurde durch eine neue Co-Führung ersetzt. Mike Ybarra und Jen Oneal sollten gemeinsam das Unternehmen führen und so auch sicherstellen, dass die Probleme der Vergangenheit – wie der Sexismus-Skandal – sich in Zukunft nicht mehr wiederholen.

Kaum 3 Monate, nachdem Jen Oneal diesen Job angetreten hat, gibt sie den nun wieder ab. Die Leitung von Blizzard geht damit auf Mike Ybarra über.

Woher stammt die Info? Von Jen Oneal selbst. Die hatte sich erst an die Mitarbeiter und später an alle gewandt. Auf der offiziellen Blizzard-Seite veröffentlichte sie ein Statement, in dem sie die Gründe für ihren Weggang beschreibt. Sie geht dabei auf ihre Vergangenheit bei Blizzard ein und ist zuversichtlich, dass Mike Ybarra die Aufgabe alleine bewältigen kann.

Was hat Oneal noch gesagt? Sie beschreibt in ihrem Abschieds-Beitrag, dass sie zusammen mit Mike Ybarra in den letzten Monaten viel unternommen hat, um Blizzard zu einem besseren Arbeitsplatz zu machen, damit das Unternehmen in der Zukunft wieder „das kreative Power-House“ sei, das Millionen von Spielern nach Azeroth und all die anderen Blizzard-Welten gebracht hat.

Weiter beschreibt sie, dass Videospiele und das Erschaffen davon ihr „Lebensblut“ gewesen sei und dass sie dabei gleichzeitig das Glück hatte, ihre Leidenschaft in der Aufgabe zu finden, eine Stimme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion gewesen zu sein.

Dazu heißt es:

Ich wollte, dass ihr von mir persönlich hört, dass ich die Entscheidung getroffen habe, von der Co-Führung Blizzards zurückzutreten und eine andere Rolle einzunehmen, bevor ich ABK [Activision Blizzard King] am Ende des Jahres verlasse. Ab sofort wird Mike Ybarra Blizzard anführen. Ich tue das nicht, weil ich keine Hoffnung mehr für Blizzard sehe, sondern genau im Gegenteil – Ich bin inspiriert von der Leidenschaft aller hier, die auf bedeutsame, andauernde Veränderung mit ihrem ganzen Herzen hinarbeiten. Diese Energie hat mich dazu inspiriert, aus mir herauszutreten und zu erforschen, wie ich stärker dafür eintreten kann, dass Spiele und Diversität sich überschneiden und ich hoffentlich eine größere Einwirkung darauf haben kann, die Blizzard (und anderen Studios) hilft. Während ich noch nicht ganz sicher bin, welche Gestalt das annehmen wird, bin ich aufgeregt, diese Reise anzutreten.

Blizzard steht hinter dieser Entscheidung und unterstützt Oneal, indem sie 1 Million Dollar an die „Women in Games International“ spendet, eine Non-Profit-Organisation, an der auch Oneal beteiligt ist. Die „WIGI“ setzt sich für gleiche Chancen und Vielfältigkeit in der Games-Industrie ein.

„Blizzards beste Tage liegen noch vor uns“

Weiter schreibt Oneal, dass sie Ybarra vertraut und davon ausgeht, dass er gute Entscheidungen für Blizzards Spiele und die Arbeitskultur treffen wird – viele davon habe man schon in den letzten Monaten auf den Weg gebracht und zum Teil umgesetzt.

Blizzard beste Tage liegen vor uns. Das glaube ich wirklich.

Zum Schluss bedankt sich Oneal bei allen Mitarbeitern, die in den letzten Monaten ihre Stimme erhoben haben, um Verbesserungen herbeizuführen. Das habe sie inspiriert, selbst einen anderen Weg einzuschlagen, bei dem sie diese Bemühungen noch unterstützen kann.

Jen Oneal war die Chefin von Vicarious Visions, bevor die in Blizzard integriert wurden.

So reagiert die Community: Die Ankündigung wird auch in der Community heiß diskutiert. Dass Blizzard im Zuge der Umgestaltung und Chancengleichheit von einem Mann und einer Frau geführt wurde, fanden viele zuerst gut. Dass die Frau allerdings nach nur knapp 3 Monaten schon wieder verschwindet, stößt auf Unverständnis. Vor allem scheint es aktuell nicht danach auszusehen, dass der Posten von Jen Oneal ersetzt wird – die Führung geht komplett auf Mike Ybarra über.

Manch einer meint, das wäre ein „PR-Trick“ gewesen, um Diversität vorzugaukeln und kurz darauf wieder in das alte Muster zu verfallen. Die Worte von Oneal stehen dem allerdings entgegen.

Andere zucken nur mit den Schultern und fragen sich, ob Oneal überhaupt etwas in der Zeit getan habe. Immerhin habe man von Ybarra deutlich mehr gehört, der auch mit der Community im Austausch stand – etwa bei Streams, in denen er ziemlich ehrgeizig World of Warcraft spielte.

Andere merken jedoch an, dass man gute Führung von außen gar nicht so leicht erkennen kann. Nur weil Oneal nicht so stark im Licht der Öffentlichkeit stand, hieße das nicht, dass sie gar nichts zu sagen gehabt oder keine Entscheidungen getroffen hätte.

Viele sehen den Weggang kritisch: Es gibt allerdings auch einen großen Teil der Community, der im Subreddit von WoW diskutiert, der die Gründe für den Weggang nicht glaubt. So fasst Mid22 den ganzen Text so zusammen:

Blizzard hat mich so sehr inspiriert, dass ich mich dazu entschlossen habe, das Unternehmen zu verlassen und so stark wie möglich davon zu distanzieren.

Mehr als 2.300 gaben diesem Kommentar einen Upvote – eine Ansicht, die offenbar geteilt wird.

Etwas anders interpretiert das Zoupa7, der auch mit fast 400 Upvotes viel Zustimmung bekommt:

Lol. Meine Vermutung ist ja, dass diese ganze Co-Führungs-Sache quasi ein Wettbewerb zwischen den beiden war und sie zu dem Schluss kamen, dass Mike besser für die Rolle geeignet ist.

In jedem Fall sorgt der Weggang von Oneal für Unverständnis in der Community. Das Zeichen, das damit gerade gesendet wird, gibt der Aufbruchstimmung und der Hoffnung, dass Blizzard sich zum besseren wandeln würde, gerade einen Dämpfer. Ein Dämpfer, der auch Blizzard selbst betrifft. So sprach Amy Dunham, eine Blizzard-Mitarbeiterin, die ihren Weggang erst vor einigen Stunden ankündigte, mit dem Magazin PCGamer:

Dass Jen Blizzard verlässt, ist tragisch. Ich habe absolutes Verständnis für sie und ihre Entscheidung und ich respektiere sie unglaublich. Sie ist eine Weltklasse-Führungsperson. Sie war auch die eine Sache in diesem ganzen Jahr, die mich hoffnungsvoll für das Unternehmen denken ließ.

Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Logisch und nachvollziehbar? Oder merkwürdig, dass Oneal jetzt schon wieder geht?