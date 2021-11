Die beiden großen, neuen Spiele von Blizzard wurden erneut verschoben. Diablo IV und Overwatch 2 erscheinen erst einmal nicht.

Die schlechten Nachrichten rund um Blizzard wollen einfach nicht abreißen. Auch dann, wenn man sich nicht für die Unternehmenskultur, sondern nur um die großen Spiele von Blizzard kümmert, die in den nächsten Jahren erscheinen sollten.

Overwatch 2 und Diablo IV sind auf unbekannte Zeit verschoben worden.

Was wurde gesagt? Im neusten „Investor Earnings Call“ hat Blizzard wieder ein paar Details verraten, welche die Zukunft des Unternehmens betreffen. Dort ging es um die Content-Pipeline, also die geplanten Inhalte für das nächste Jahr. So heißt es:

Während wir mit neuer Führung in Blizzard und den Franchises gearbeitet haben, vor allem in einigen tragenden kreativen Rollen, ist klar geworden, dass ein Teil der geplanten Blizzard-Inhalte für das kommende Jahr noch mehr Entwicklungszeit benötigen, um das volle Potenzial zu entfalten. Während wir auch weiterhin planen eine große Menge an Content im nächsten Jahr zu veröffentlichen, planen wir nun mit einem späteren Launch als ursprünglich geplant von Overwatch 2 und Diablo IV.

Overwatch 2 und Diablo IV sollten die nächsten beiden “großen Dinger” von Blizzard sein, die Top-Releases, auf die Millionen Fans warten. Dass die Wartezeit hier noch länger ausfällt, dürfte sowohl finanziell als auch ruftechnisch Blizzard negativ ausfallen.

Warum wurden die Spiele verschoben? Offenbar ist man mit dem Stand der Spiele noch nicht zufrieden und kann die angepeilten Release-Daten nicht einhalten. Weiter heißt es nämlich:

Das sind zwei der am sehnsüchtigsten erwarteten Titel in der Industrie und unsere Teams haben große Fortschritte in den vergangenen Quartalen in Hinblick auf die Vervollständigung unternommen. Aber wir glauben, dass wenn wir den Teams noch ein wenig mehr Zeit einräumen und weiterhin ihre kreativen Ressourcen erhöhen, um die Spiele auch nach dem Launch zu unterstützen, wird das die Zufriedenheit und das Interesse der Community für viele Jahre in die Zukunft sichern.

Damit einher geht auch, dass das kommende Finanzjahr für Blizzard wohl nicht so gut aussehen wird, wie bisher geplant. Man sei sich aber sicher, dass diese Entscheidungen „für den langfristigen Erfolg der Franchises“ die richtige Entscheidung seien.

Wann sind die neuen Termine? Da es weder für Overwatch 2 noch für Diablo IV bisher einen bestätigten Termin gab, ist es schwierig, von „neuen“ Terminen zu sprechen. Allerdings ging sowohl Blizzard als auch die Community weitestgehend davon aus, dass beide Spiele im Verlauf des Jahres 2022 erscheinen würden.

Dass eine Verschiebung nun angekündigt wird, macht es sehr unwahrscheinlich, dass 2022 noch angepeilt wird. Es sollte also niemand mit großen, neuen Titeln im kommenden Jahr rechnen.

Was haltet ihr von der Verschiebung? Eine gute Sache, wenn es der Qualität der Spiele dient? Oder seid ihr nur frustriert, weil „Blizzard es wieder nicht hinbekommt“?