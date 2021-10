WoW bringt derzeit so wenig Content-Updates wie nie zuvor

Während New World gerade einen Hype erlebt, steht es um WoW eher schlecht. Das Spiel bekommt kaum neue Updates, was zu Unmut führt. Das sonst in dieser Woche bei den MMORPGs passiert ist, haben wir von MeinMMO wieder für euch zusammengefasst.

Die Highlights der Woche: In New World wurde der neue Patch 1.0.4 aufgespielt. Der kam einen Tag später als gedacht, was zu Verwirrung führte. Außerdem brachte er Bugs mit sich, weswegen die Spieler zwischenzeitlich kein Gold beim Verkauf im Handelsposten bekamen, während sie offline waren.

Trotz allem ist New World noch immer das dominanteste MMORPG. Es machte diese Woche auch Schlagzeilen mit einem ungarischen Twitch-Streamer, der gesperrt wurde, und der Tatsache, dass Spieler gerade Städte in Casinos verwandeln.

Der Aufreger der Woche: Kingdom Under Fire 2 wurde eingestellt. Einige Fans des Spiels gaben dem deutschen Publisher eine Mitschuld am Untergang des MMOs.

Die Diskussion der Woche: WoW hat in den letzten 2 Jahren nur 3 echte Contet-Patches bekommen. Die letzten Updates waren Patch 8.3 im Januar 2020, der Release von Shadowlands im November 2020 und Patch 9.1 im Juni 2021. Zu wenig, finden viele Spieler. Seht ihr das auch so?

Raidbosse in Guild Wars 2 und Legends of Aria 2.0

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Diese 7 neuen MMORPGs sind 2021 bereits erschienen

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier bei MeinMMO und diskutiert mit uns.