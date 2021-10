Lost Ark verrät Details zum Shop in Europa: „Alles wird sich Ingame erspielen lassen“

Lost Ark bekommt auch in Europa einen Ingame-Shop, in dem ihr echtes Geld ausgeben könnt. Viele Spieler befürchteten ein Pay2Win-Modell für das MMORPG, das bald bei uns erscheint. Nun gibt es endlich handfeste Infos, die wir von MeinMMO für euch zusammenfassen.

Warum ist das so ein Thema? Lost Ark ist schon länger in Südkorea und in Russland spielbar. Der dortige Ingame-Shop wird von vielen westlichen Spielern kritisch gesehen.

In einem neuen Artikel zu Lost Ark heißt es nun: “Amazon Games hat mit Smilegate RPG zusammengearbeitet, um das Geschäftsmodell stärker an westliche Normen und Spielerwartungen anzupassen“ (via playlostark.com).

Wie sieht der Shop im Westen aus? Laut dem Blogpost habe man einige Kernpunkte im Shop überarbeitet:

Alle Items aus dem Shop sollen auch durch Ingame-Währungen erwerbbar sein.

Pets sind nun nicht mehr mietbar, sondern können permanent gekauft werden.

Die Items von Maris Geheimladen bleiben länger bei der Händlerin verfügbar (72 Stunden).

Der Premium-Service – die kristalline Aura – wurde überarbeitet und gibt nun weniger spielentscheidende Vorteile, wie etwa die Bonus-XP oder die erhöhe Bewegungsgeschwindigkeit.

Außerdem lässt sich der Premium-Service nun auch mit Kristallen kaufen. Somit ist es nicht mehr notwendig echtes Geld zu investieren, um alle Vorteile zu nutzen. Ein Vorteil, den die koreanische und russische Version des Spiels bisher nicht bietet.

HIer könnt ihr euch eine Übersicht zur Ingame-Währung anschauen:

Handelssystem und alle 4 Währungen von Lost Ark

So wird in Lost Ark gehandelt: Neben dem Echtgeld-Shop gibt es im Spiel mit Maris Geheimladen eine Händlerin, deren Angebot regelmäßig durch rotiert. Bei ihr könnt ihr im Austausch für Blaue Kristalle Items erwerben.

Zusätzlich gibt es einen Handelsposten, auf dem Spieler untereinander handeln können.

Wie funktioniert das Währungssystem? Insgesamt gibt es vier verschiedene Währungen:

Königliche Kristalle Diese Kristalle können nur mit Echtgeld gekauft werden. Mit ihnen könnt ihr wiederum Blaue Kristalle kaufen.

Blaue Kristalle Könnt ihr auf verschieden Wege erhalten. Dazu gehören Quests und Erfolge, oder ihr kauft sie mit königlichen Kristallen. Ihr könnt auch Gold gegen Blaue Kristalle eintauschen.

Gold Die klassische Ingame-Währung von Lost Ark. Ihr erhaltet Gold durch das Abschließen von Quests, Raids, oder im Austausch für königliche Kristalle.

Silber Eine weitere Standard-Währung im Spiel. Erhaltet ihr durch die meisten Ingame-Aktivitäten wie Quests, im Kampf, in Truhen und so weiter.



Durch den Austausch der Währungen könnt ihr theoretisch also jedes Item aus dem Shop auch selbst erspielen. Aktuell ist aber nicht bekannt, wie hoch der Wechselkurs ist. Es kann also sein, dass ihr Unmengen an Gold sammeln müsst, um sie gegen genügend Kristalle einzutauschen.

Das wird man wohl erst sehen, wenn das MMO erscheint. Es gibt allerdings auch kleinere Ausnahmen, die sich nicht ohne Echtgeld kaufen lassen.

Was gibt es nicht im Spiel? Wenn ihr vor Release das Gründer-Paket vorbestellt, erhaltet ihr nicht nur Zugang zur Closed Beta, sondern auch einige Extra-Inhalte. Diese sind nur im Gründer-Paket enthalten und können nicht freigespielt werden.

Alle Editionen findet ihr hier in der Übersicht.

Wann erscheint Lost Ark? Nach der kurzfristigen Verschiebung erscheint Lost Ark “Anfang 2022”. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Zuvor findet im November eine Closed Beta statt.

Wann genau kann man Lost Ark spielen? Es geht schon bald los. Vom 4. bis zum 11. November 2021 soll die erste Closed Beta zu Lost Ark stattfinden. Zuvor gab es bereits eine technische Alpha, die vom 11. bis 16. Juni stattfand.

Alle wichtigen Infos zur Closed Beta haben wir für euch in unserem Special zusammengefasst: Lost Ark: Wann startet die Beta zum neuen MMORPG?

Was haltet ihr von den Änderungen des Ingame-Shops? Reichen euch die Anpassungen, oder gehen sie euch nicht weit genug?