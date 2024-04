Eines der besten Free2Play-MMORPGs bekommt heute zwei Raids und neues Ausrüstungssystem

Klingt ganz schön komplex und überfordernd, oder? Dabei hatten die Entwickler der Überforderung in Lost Ark doch den Kampf angesagt. Mehr dazu lest ihr hier: Lost Ark: Kampf gegen Überforderung und Bots – Das Feedback der Spieler gibt die Richtung vor

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat es mit der Transzendenz auf sich? Durch das neue Ausrüstungssystem könnt ihr den Schaden sowie die Verteidigung eurer Endgame-Charaktere in die Höhe treiben, jedoch fällt die Transzendenz derart komplex aus, dass die Entwickler eine umfassende Anleitung in die Patch Notes gepackt haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to