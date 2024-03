Lost Ark: Kampf gegen Überforderung und Bots – Das Feedback der Spieler gibt die Richtung vor

Zu guter Letzt erklärte die Community-Managerin, dass wir bisher nur einen kleinen Teil der Geschichte von Lost Ark erlebt haben. Schon jetzt wird an vielen weiteren Handlungssträngen gearbeitet. Dazu kommen regelmäßig neue Herausforderungen fürs Endgame. Lost Ark dürfte für die Zukunft also recht gut aufgestellt zu sein.

Was die zusätzlichen Herausforderungen angeht, so wird es wohl niemanden überraschen, dass der Umgang mit Bots etwas war, das uns schwer zu schaffen gemacht hat. Während wir in diesem Bereich große Fortschritte erzielen und unsere Methoden zur Verhinderung von Bots weiter ausbauen und verbessern konnten, rüsten auch die Botter immer weiter auf.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Das zweite Jubiläum von Lost Ark liegt zwar bereits ein paar Tage zurück, doch nehmen wir dann einfach das frisch veröffentlichte März-Update des MMORPGs als Grund, um euch ein spannendes Special zu servieren. Schauen wir uns zuerst die wichtigsten Neuerungen des Patches an, der am 20. März 2024 erschienen ist:

