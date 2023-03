Moderne MMORPGs haben einen Grind-Aspekt, den es früher viel seltener gab und der richtig nervig ist

Ich werde also nicht nur zu bestimmten Inhalten gezwungen, sondern auch von denen, die mir Spaß machen, zumindest ein wenig ausgeschlossen. Darum fühlt sich manch ein MMORPG auch eher wie Arbeit als wie Spielspaß an.

Denn oftmals sorgen diese täglichen und wöchentlichen Beschränkungen auch dafür, dass ich einen bestimmten Inhalt eben nur einmal spielen kann. Ich kann nicht jeden Tag dutzende Stunden in einer Instanz wie dem Riss in Guild Wars 1 verbringen. Oftmals lohnt es sich schon nach einem Run nicht mehr, eine Instanz nochmal aufzusuchen – oder im Falle von Lost Ark nach 6 Charakteren.

Doch im Endgame selbst kann ich den Grind vollkommen verstehen. Wer die perfekte Ausrüstung haben will, wer das meiste Geld haben will, der muss Zeit investieren. Doch diese Zeit sollte man da investieren können, wo man selber Spaß hat und nicht da, wo das Spiel einen hin zwingen möchte.

Auch in meinem derzeitigen Lieblings-MMORPG New World spiele ich weniger die Inhalte, auf die ich Lust habe , sondern konzentriere mich auf den Grind nach Gips-Abdrücken für eine höhere Ausrüstungsstufe.

Nun muss ich diese täglichen Inhalte natürlich nicht machen, doch ich weiß, dass mir so Geld und wichtige Belohnungen durch die Lappen gehen. Hier kickt die “Fear Of Missing Out” – also die Angst, etwas zu verpassen, wenn man sich eben nicht täglich einloggt und die Aufgaben erledigt.

Die Idee hinter diesen Aufgaben erschließt sich mir sofort: Die Entwickler wollen, dass ich mich regelmäßig einlogge, so die Spielerstatistiken stärke und eher dazu verleitet bin, Geld zu investieren. Dadurch arten einige MMORPGs schon fast in Richtung Arbeit aus.

MMORPGs sind und waren schon immer grindlastige Spiele. Will ich zu den besten gehören, muss ich Zeit investieren. Ich muss das Max-Level erreichen, die perfekte Ausrüstung farmen und die Mechaniken von Bossen, aber auch meiner eigenen Klasse erlernen. Will ich der beste PvPler sein, muss ich sogar alle Klassen im Spiel kennen.

