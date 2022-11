Ich habe Lost Ark mit Geld beworfen und endlich macht es mir Spaß

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch spielte Lost Ark zum Release, hatte aber damals einige Kritikpunkte. Im November 2022 kehrte er zu dem Spiel zurück und investierte ein paar Euro. Seitdem hat er richtig Spaß.

Lost Ark und ich, wir haben eine schwierige Beziehung. Kurz nach dem Release veröffentlichte ich einen Meinungsartikel, in dem ich 5 Punkte kritisierte, die mir an dem MMORPG einfach keinen Spaß machen. Und auch jetzt würde ich vier Punkten noch immer voll zustimmen.

Der Einstieg, die Gebiete, die Tastenbelegung und die Arbeitspunkte sind mir noch immer ein Dorn im Auge. Doch meine Meinung über das Kampfsystem hat sich gewandelt, ebenso meine Meinung über das gesamte Spiel.

Denn Lost Ark hat einfach ein sehr cooles Endgame. Die Bosskämpfe machen Spaß, die Gruppensuche geht noch immer fix und auch mein Charakter wird dynamischer, dank kürzeren Cooldowns und häufigeren Ausweichrollen.

Allerdings hatte der Weg bis zum Spaß auch seinen Preis, denn ich habe Echtgeld genutzt, um die langweiligen Parts zu überspringen.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und zockt nahezu jedes neue Spiel an. Seine meiste Zeit verbrachte er zuletzt in Guild Wars 2, ESO und New World. Seit November ist auch Lost Ark wieder dazugekommen.

Mit Echtgeld zum spaßigen Inhalt

Der Weg ins Endgame war eigentlich recht simpel. Einmal 50 Euro für den neusten Powerpass gezahlt und schon bekam ich einen Charakter gestellt, der Level 50 ist, die Ausrüstungsstufe 1.302 vorweisen kann und die Story bis einschließlich Punika abgeschlossen hat.

Direkt im nächsten Schritt kaufte ich mir die Kristalline Aura, für kostenlose Teleports und einige weitere Boni. Obendrauf gab es noch ein paarmal das Item Unas Aufgabe: Abschlussticket, mit dem ich einmal erledigte tägliche Quests automatisch wieder abschließen kann. Das wird später noch wichtig.

Als Letztes habe ich mir den Battle Pass in der Premium-Variante für 15 Euro gegönnt. Dort gibt es ein paar Aufwertungsmaterialien und andere nützliche Gegenstände für den schnellen Fortschritt.

Insgesamt kostete der Spaß rund 90 Euro, also sogar etwas mehr, als ein komplett neuer AAA-Titel für den PC. Gebracht es mir jedoch eine Menge.

Mein Berserker, den ich zuvor nur wenige Stunden gespielt hatte.

Innerhalb von nur fünf Tagen hatte ich die Ausrüstungsstufe 1.370 übersprungen. Das ging auch deshalb so schnell, weil gerade ein Event für Rückkehrer lief und ich viele Boni für den erstmaligen Abschluss von Inhalten über die Mokoko-Herausforderungen bekam.

Hier kamen mir die Tickets zu Unas Aufgaben zu Gute. Ich habe die täglichen Quests in Punika nur einmal gemacht und dann immer mit dem Ticket abgeschlossen. Das sparte mir den nervigen Grind und brachte Bonus-Belohnungen in den Events.

Ab Item-Level 1.370 begann dann der erste Raid und die Dungeons wurden knackiger. Nachtfuchs Yoho aus einem Dungeon für vier Spieler wurde längst nicht in jedem Versuch direkt besiegt. Und auch die ersten Runden gegen den Raidboss Argos waren anspruchsvoll.

Argos macht deshalb so viel Spaß, weil die Spieler in zwei Gruppen, Tag und Nacht, geteilt werden. Das spielt gleich in mehreren Mechaniken des Kampfes eine wichtige Rolle. Einige Angriffe machen euch etwa keinen Schaden, wenn ihr zum richtigen Team gehört.

Epische Bosskämpfe sind das beste an MMORPGs

Diese Mechaniken zu lernen, gegen epische Bosse zu kämpfen und diese dann endlich zu besiegen – das ist der Kern eines jeden PvE-MMORPGs. Das findet auch der Chef vom neuen LoL-MMORPG Ghostcrawler, der vor allem die Raids in WildStar sehr geliebt hat.

Doch In Lost Ark hat mich der Weg dahin immer geärgert, voll mit Grind, langsamen Fortschritt und langweiligen Aufgaben. Nun habe ich 90 Euro ausgegeben und endlich Spaß in dem MMORPG.

Zwar muss ich mich gerade durch die Dungeons und Raids grinden, um zum richtig harten Endgame-Content – den Legion-Raids – zu kommen. Doch jeder Instanz-Run macht gerade einfach Bock, selbst wenn mal einer daneben geht.

Vor allem aber spare ich mir die schlauchigen Gebiete, die mir bis heute überhaupt nicht zusagen.

Ich weiß, dass einige Spieler diese Pässe und das Überspringen von Inhalten kritisch sehen. Ich empfinde es jedoch als wichtig, dass es solche Mechaniken gibt. Denn meine Freundesgruppe rund um MeinMMO-Autor Mark Sellner spielt Lost Ark sehr aktiv. Ich war jedoch immer außen vor. Ohne den Pass hätte ich mich quälen müssen, um jemals wieder aufzuschließen.

Damit schließt sich auch der Kreis zu einer kontroversen Kolumne aus der letzten Woche. Da habe ich gesagt, dass mehr MMORPGs den Verkauf von Charakteren ermöglichen sollten, und stehe auch immer noch dazu:

Der Verkauf von Charakteren in MMORPGs ist verpönt – Ich finde, das Feature sollten alle Spiele bieten

Was sagt ihr zu der Möglichkeit, Content und Grind zu überspringen? Sollten mehr MMORPGs das anbieten oder ist es ein Fehler?