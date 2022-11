Der Verkauf von Charakteren in MMORPGs ist verpönt – Ich finde, das Feature sollten alle Spiele bieten

Das MMORPG Tibia Online bietet einen Ingame-Marktplatz an, in dem jeder Spieler seine Charaktere legal an andere Nutzer verkaufen kann. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch findet das unheimlich interessant. Denn das Aufholen beim Level und der Ausrüstung, um mit Freunden zusammenzuspielen, kann sehr nervig sein. Zudem bekämpft man damit den „Schwarzmarkt“.

Der Handel mit Charakteren oder ganzen Accounts ist in den meisten MMORPGs verboten. Doch das ist meiner Meinung nach ein Fehler, der sowohl Spielern als auch Entwicklern viele Vorteile nimmt.

Während ich früher als Schüler oder Student selbst noch intensiv gespielt und gegrindet habe, sieht das mit einer 40-Stunden-Woche und einem Kind schon etwas anders aus. Ich möchte mit meinen Freunden zusammen spielen und mich in den wenigen Stunden, die ich habe, den schönsten Inhalten eines Spiels widmen.

Dazu zählen große Raidbosse, spannende PvP-Schlachten oder Welt-Events in riesigen Spieler-Gruppen. Diese Inhalte finden in der Regel erst im Endgame und mit entsprechender Ausrüstung statt. Und genau hier könnte der Verkauf von Charakteren eine Lücke füllen. Das haben die deutschen Entwickler von Tibia Online 2020 erkannt und einen eigenen Marktplatz entworfen, der mir richtig gut gefällt.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Die meiste Erfahrung hat er in Guild Wars 2, New World, Black Desert und ESO. Doch er hat sich in fast jedem MMORPG schon einen Charakter auf das Max-Level gespielt. Manchmal würde er jedoch gerne eine Abkürzung dahin nehmen.

MMORPGs setzen auf XP-Boosts oder Grind-Boni, statt Handel

Ich möchte nicht in jedem MMORPG stundenlang leveln und Ausrüstung grinden, nur um mit meinen Freunden ein echtes Abenteuer zu erleben. Konkret habe ich das bei WOTLK Classic gemerkt. Ich habe Lust, die Raids um Kel’thuzad oder später den Lich King abzuschließen und dafür auch mehrere Versuche die Woche einzuplanen. Ich habe sogar Freunde, die WOTLK Classic aktiv spielen und einen Platz in ihrer Gruppe für mich hätten.

Doch der Prozess, um genau dorthin zu kommen, hindert mich daran. Zwar hat Blizzard sich überlegt, einen Booster für den Sprung auf Level 70 bereitzustellen, doch das reicht bei Weitem noch nicht aus. Derzeit dümpel ich bei Level 78 und meine Freunde haben die ersten Raids schon erledigt.

Andersherum habe ich in New World einen Charakter auf dem Max-Level mit einer fast perfekten Ausrüstung. Meine Freunde haben jetzt im Fresh Start angefangen und wir leveln zusammen komplett von vorn.

Doch bis sie endlich zu meinem Haupt-Charakter aufschließen und ich mit ihnen das neuste Gebiet Brimstone Sands erkunden kann, vergehen sicherlich noch etliche Tage.

Für neue Spieler ist es ein Problem, aufzuholen. Das sagt auch Josh Strife Hayes in einem Video auf YouTube. Die besten Erfahrungen machen die MMORPG-Spieler, wenn sie schwere Herausforderungen schaffen oder etwas mit Freunden zusammen erleben. Und genau dazwischen steht oftmals langer und langweiliger Grind.

Hayes fordert übrigens, dass die besten Inhalte schon im Earlygame vorhanden sein sollen, damit man sich gar nicht bis ins Endgame grinden muss. Ich sehe das auch so, empfinde den Charakter-Handel aber als gute Alternative.

Einige von euch werden jetzt sagen, dass man sich die Erfolge und tollen Erlebnisse auch irgendwie verdienen muss und sie einem nicht in den Schoß fallen sollten. Doch ist das so? Ist es wirklich ein Verdienst, wenn ich mich durch Quest-Gebiete quäle? Sollten die coolen Erlebnisse erst nach Tagen oder Wochen voller Langeweile erreichbar sein?

Viele Entwickler sehen das wohl ebenfalls anders und haben bereits reagiert. Booster und Boni sind das gängige Mittel, um die Spieler schneller aufschließen zu lassen:

Lost Ark etwa bringt ständig neue Powerpässe, mit denen man Charaktere sofort auf Stufe 50 und mit einer akzeptablen Ausrüstung bekommt. Auch Events, in denen Materialien zur Aufwertung der Ausrüstung häufiger droppen, sind üblich.

Guild Wars 2 bietet einen Boost auf das Max-Level für echtes Geld an.

Auch SWTOR, LOTRO und viele andere MMORPGs haben Items im Shop, um Level zu überspringen.

Doch obwohl diese Methoden zum Aufschließen in jedem Fall helfen, gehen sie mir nicht weit genug. Auch weil die Entwickler den Content der Level-Phase so sterben lassen.

Fans vom Grinden und ehemalige Spieler profitieren und der Entwickler verdient mit

Durch einen Handel von Charakteren im Spiel könnten gleich mehrere Probleme gelöst werden.

Spieler, die Spaß daran haben, neue Charaktere zu leveln, könnten dies weiterhin tun und am Ende noch ein wenig Geld damit verdienen. Das würde auch dazu führen, dass die Level-Inhalte nicht komplett aussterben, wenn mal neue Spieler das MMORPG betreten.

Spieler, die schnell zu ihren Freunden aufschließen wollen, müssen nicht tagelang grinden, sondern könnten direkt mit den coolsten Inhalten loslegen.

Spieler, die mit einem MMORPG aufhören, hätten – je nach Finanzierungsmodell – sogar noch die Möglichkeit, für ihre tausenden Stunden Geld zu bekommen, weil sie seltene Items oder Titel haben, die dann an jemand anderen übergehen.

Der Entwickler wiederum kann an dem System mitverdienen. In Tibia etwa wird mit einer Währung bezahlt, die man für Echtgeld kauft. Von der Transaktion werden zudem ein paar Prozent Gebühr abgezogen, die nicht bei dem verkaufenden Spieler ankommen. Statt Accounts auf dem Schwarzmarkt zu verlieren, wird bei diesem System kontrolliert und mitverdient.

Im Auktionshaus von Tibia seht ihr genau, welches Level und welche besonderen Items oder Errungenschaften der Charakter hat.

Entwertet dieses System nicht trotzdem die Erfolge? Jein. Zum einen muss ja ein Spieler die Leistung trotzdem noch erbracht haben. Für mich wirkt es auf den ersten Blick sogar besser als ein Level-Boost, bei dem keiner eine Leistung erbracht hat.

Zum anderen wurden Accounts schon immer auf dem „Schwarzmarkt“ gehandelt. Hier ist nur die Chance auf Betrug höher und die Entwickler verdienen nicht mit. Zudem bringt es nichts, den besten Charakter auf einem Server zu haben, wenn man diesen nicht vernünftig spielen kann, sodass man nicht automatisch Vorteile in PvP-Inhalten hat.

Natürlich muss bei einem solchen Handelssystem gewährleistet sein, dass die Bots nicht überhandnehmen und nicht betrogen werden kann. In einem reinen PvP-Spiel, wo Ausrüstung einen besonders hohen Stellenwert hat, kann man ebenfalls über ein solches Feature diskutieren.

Ansonsten sehe ich jedoch vor allem Vorteile für alle Seiten. MMORPGs sollen am Ende des Tages vor allem Spaß machen. Und wenn der Spaß erst im Endgame beginnt, warum dann nicht direkt einen Charakter im Endgame kaufen?

Was sagt ihr zu dem Thema Charakter-Verkauf? Sollte so etwas legal sein und gefördert werden? Nehmt auch gerne an dieser Umfrage teil:

Übrigens ist der Handel mit Charakteren in Tibia gar nicht so günstig. Sie werden gerne mal für mehrere hundert bis tausend Euro verkauft. Ein Spieler hatte dabei jedoch großes Glück. Er kaufte einen Charakter für 110 Euro und fand darauf ein Item, das viel mehr wert war:

