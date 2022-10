Das neue Gebiet in New World ist das beste bisher – Aber eine Sache vermisse ich zum ersten Mal

In New World erscheint am 18. Oktober das neue Gebiet Brimstone Sands (Schwefelsandwüste). MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat bereits einige Stunden auf dem Test-Server verbracht und den neuen Patch angespielt. Er hält das neue Gebiet für großartig, vermisst jedoch zum ersten Mal die Reittiere.

Brimstone Sands ist ein Gebiet, auf das ich mich bereits lange gefreut habe. Zum einen ist es die erste neue Zone seit dem Release und zum anderen wurde das Wüsten-Setting bereits im November 2021 entdeckt und weckte schon damals meine Neugier, einfach, weil es komplett anders aussah als die bisherigen Gebiete.

Und Brimstone Sands enttäuscht mich nicht. Nach rund 5 Stunden auf dem Test-Server komme ich zu dem Schluss, dass es das bisher beste Gebiet im Spiel ist. Es überzeugt sowohl optisch als auch inhaltlich.

Wer spricht hier? Alex spielt New World schon seit der Beta und kommt insgesamt auf über 800 Spielstunden. Er begleitet das MMORPG intensiv und testet jede Neuerung sofort an. Abseits von New World ist er vor allem in Guild Wars 2, ESO und Black Desert aktiv.

Brimstone Sands ist wunderschön und bringt eine neue Mechanik

Schon der Einstieg in das Gebiet macht mir richtig Lust. Nach wenigen Schritten sieht man die enorme Größe und Weite des Gebiets. Hinzu kommen die stimmige Beleuchtung und die Schatten, die die Felsen werfen. Ein wunderschöner Kontrast zu den vielen Wäldern in New World.

Insgesamt setzt Brimstone Sands auf eine Mischung aus römischem und ägyptischem Stil. Die optischen Highlights sind die neue Stadt Neukorsika, die einen Tempel im Zentrum hat, und die große Pyramide in der Mitte des Gebiets, wo sich der neue Dungeon versteckt.

Allerdings bleibt sich das MMORPG seinem Grafikstil treu. Es gibt noch immer die gleichen Modelle für Treppen oder Häuser. Das Gebiet wirkt also frisch, aber auch nicht komplett neu oder unstimmig in Bezug auf die alte Welt.

Die Bilder vom Test-Server (auf Grafikeinstellung „Hoch“).

Bei den Quests hat Amazon gute Arbeit geleistet. Zu Beginn gibt es nur eine Hauptgeschichte, der ihr folgt und über die sich dann immer weitere Nebenquests freischalten. Am Ende gibt es zwar auch hier etwa 15 Quests auf einen Schlag, aber man wird nicht direkt so überfordert wie in den alten Gebieten.

Ein weiterer kleiner Pluspunkt ist die Gegnervielfalt. Schon in den ersten 15 Minuten kämpfe ich gegen Hyänen, Elementare, Tiger, Skorpione, Verderbte und Schakale. Allerdings hätte ich mir insgesamt mehr Feindtypen gewünscht. Hier hat New World noch immer Nachholbedarf.

Dafür machen viele der Gegner-Mechaniken richtig Spaß. Schon in der ersten Quests trefft ihr auf einen Tiger der Stufe 63, der viel Schaden verursacht, allerdings mit klaren Animationen. Weicht ihr den großen Angriffen aus, gewinnt ihr den Kampf ganz locker.

Spannend sind zudem die neuen Mechaniken der gesamten Wüste:

So gibt es nun das Material Brimstone, über das ihr die neuen Herzrunen herstellen könnt. Diese sind so etwas wie ein vierter Fertigkeitenslot mit einem besonderen Effekt, den ihr jederzeit und Waffen-übergreifend nutzen könnt.

Außerdem gibt es Säure-Wasser, das euch Schaden zufügt, wenn ihr darin stehen bleibt. Hier gilt es, schnell das Wasser wieder zu verlassen, um nicht von Gegnern getötet zu werden. Ihr könnt eure Rüstung zudem mit Schutz vor Säure versehen, was jedoch etwas Zeit kostet.

Die Mechaniken und Materialien machen das Gebiet für Veteranen sofort spannend. Doch auch für Rückkehrer lohnt es sich: Viele Quests geben euch Gipskugeln, um schneller eure Kompetenz und damit die Ausrüstung zu leveln. Aber Vorsicht – natürlich richtet sich Brimstone Sands an Spieler der Stufe 60.

Die Schwefelwüste ist mindestens so groß wie die Tiefe Schlucht und Bruchberg zusammen und bietet gleich 13 Teleportpunkte.

Jetzt wäre es doch mal Zeit für Reittiere

So schön das neue Gebiet auch ist, so weckt es in mir einen neuen Wunsch. Zum ersten Mal überhaupt vermisse ich die Reittiere in New World. Die waren in den alten Gebieten einfach nicht nötig, weil diese klein und oft ziemlich vollgestellt waren. Trotzdem wurden die Reittiere schon zu Release diskutiert und sich von vielen Spielern gewünscht.

Brimstone Sands allerdings nimmt die Größe von mindestens zwei Gebieten ein und hat viele weitläufige Flächen, bedingt durch das Wüsten-Setting. Hier wären Reittiere zum ersten Mal sinnvoll, denn es stehen keine Bäume oder Steine im Weg. Zudem sind die Laufwege trotz 13 Schnellreisepunkten noch relativ lang.

Auch in Guild Wars 2 wurden damals die Reittiere eingeführt, als es in die weitläufigen Wüsten ginge. Gerade die Mechaniken des Raptors, der schnell laufen und weit springen kann, würden perfekt zu Brimstone Sands passen.

Neuer Patch bringt Großschwert und neuen Dungeon

Wer abseits des Gebiets noch nach Gründen sucht, um den neuen Patch zu mögen, der sollte auf die gesamte Feature-Liste des Updates schauen. Denn neben Brimstone Sands kommt auch ein neuer Endgame-Dungeon und die Waffe Großschwert ins Spiel.

Wie die anderen Waffen auch setzt das Großschwert auf zwei Skill-Trees mit jeweils drei Fähigkeiten:

„Gemetzel“ legt seinen Fokus auf offensive Fähigkeiten und Schaden. Mit dem finalen Talent reduzieren eure Angriffe den Cooldown der Fähigkeiten, was euch noch offensiver macht.

„Trotz“ wiederum setzt auf defensive Fähigkeiten und CC. Mit dem letzten Talent bekommt ihr zudem 5 % Heilung durch eure Angriffe.

Für Rückkehrer und Neueinsteiger gibt es zudem ein weiteres Highlight. Die Level-Erfahrung von Stufe 1 bis 25 wurde überarbeitet – sowohl visuell als auch inhaltlich. Es gibt weniger monotone Quests und die Hauptgeschichte wird nun flüssiger und mit weniger Reisen erzählt.

Wer derzeit darüber nachdenkt, mit New World anzufangen, sollte aber noch etwas warten. Im November erscheinen komplett neue Server und es kommt zu einem „Fresh Start“. Wir von MeinMMO werden zudem unsere Guides für Anfänger passend zu diesem Anlass aktualisieren. Mehr zum Fresh Start erfahrt ihr hier:

New World erfüllt nach 14 Monaten den größten Wunsch der Spieler, bringt neue Server mit besonderen Regeln

Wie findet ihr Brimstone Sands? Freut ihr euch auf das Gebiet und spielt direkt los oder wartet ihr erstmal noch ab?