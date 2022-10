New World: Guide zu den Herzjuwelen, der neuen ultimativen Fähigkeit

Mit dem neuen Patch am 18. Oktober bekommt New World nicht nur das neue Gebiet Brimstone Sands, sondern auch einige neue Features. Eins davon sind die Heartgems, die euch eine zusätzliche Fähigkeit verleihen. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr an diese kommt und welche Fähigkeiten es gibt.

Was sind Herzjuwelen? Herzjuwelen sind ein Item, das ihr wie eine Waffe anlegen könnt. Dieses Item schaltet eine besondere Fähigkeit frei, abhängig davon, was für ein Herzjuwel ihr ausrüstet. Die Herzjuwelen gibt es in verschiedenen Stufen und ihr könnt sie jederzeit wie eine Waffe wechseln, um so eure Fähigkeit anzupassen.

Wie funktionieren die Herzjuwelen genau? Herzjuwelen gibt es in drei Stufen: Minor (blau), Major (lila) und Legendary (orange). Insgesamt gibt es 15 legendäre Runen mit jeweils unterschiedlichen Effekten, die wir später in einer Liste genauer vorstellen werden.

Besitzt ihr ein Herzjuwel, könnt ihr diese im Inventar ausrüsten. Dann schaltet sich eine neue Fähigkeit auf der Taste „G“ frei. Diese Fähigkeit könnt ihr künftig verwenden, sofern ihr die Fähigkeit aufgeladen habt.

Ihr ladet die Fähigkeit auf, indem ihr leichte und schwere Angriffe ausführt, Schaden aktiv blockt oder Verbündete heilt. Sobald ihr die Fähigkeit einsetzt, müsst ihr sie erneut komplett aufladen. Einen Cooldown gibt es nicht.

Im Inventar könnt ihr das neue Herzjuwel ausrüsten.

So könnt ihr die Herzjuwelen bekommen und aufwerten

Woher bekomme ich das erste Herzjuwel? Das bekommt ihr durch die Quest „Secrets of the Heartgem“, die euch auch die Grundlagen dieses neuen Systems erklärt. Ihr bekommt sie vom NPC Anna Rozsa im neuen Gebiet Brimstone Sands. Dabei handelt es sich um eine Nebenquest, die erst freigeschaltet wird, wenn ihr die Prolog-Quest des Gebiets abgeschlossen habt.

Weitere Minor-Herzjuwelen (die erste Stufe) bekommt ihr als Drop in den Dungeons oder über das Crafting:

Minor Herzrune des Kanonenschusses – Als Drop im Dungeon „Seepocken und Schwarzpulver“ oder für 8.000 Materialien aus dem Dungeon

Minor Herzrune des Dunklen Aufstiegs – Aus dem Dungeon „Herz der Stürme“ oder für 8.000 Materialien aus dem Dungeon

Minor Herzrune der Windenden Reben – Aus dem Dungeon „Garten der Genesung“ oder für 8.000 Materialien aus dem Dungeon

Minor Herzrune der Steinform – Aus dem Dungeon „Lazarus Instrumentarium“ oder für 8.000 Materialien aus dem Dungeon

Minor Herzrune des Explodierens – Aus dem neuen Dungeon in Brimstone Sands oder für 8.000 Materialien aus dem Dungeon

Wie werte ich die Runen auf? Aus jeder der Minor-Runen kann nun eine Major-Rune (lila) werden. Dafür benötigt ihr immer:

Die jeweilige Minor-Rune

5 Runensteine

5 Gipskugeln

5.000 Schattensplitter

5 Verderbter Magnetit

3 Schwefel – ein neues Material aus Brimstone Sands

Um aus den Major-Runen nun legendäre Runen zu machen, benötigt ihr ebenfalls Materialien für die Aufwertung. Hier wird es jedoch interessant. Denn aus jeder Major-Rune können drei verschiedene legendäre Runen werden.

Was brauche ich für die legendären Runen? Die grundsätzlichen Materialien sind für alle Runen gleich. Ihr benötigt:

10 Gipskugeln

5 Runensteine

10 Hölzerne Münze – zu finden in Elite-Truhen

10 Schwefel

Für jede Major-Rune gibt es jedoch drei verschiedene Materialien, die genutzt werden, um sie zu einem anderen legendären Herzjuwel aufzuwerten:

Rune Major-Rune Besonderes Material Größere Herzrune der Steinform Major Heartrune of Stoneform 50 Phiole mit ruhendem Azoth Unverwüstliche Herzrune der Steinform Major Heartrune of Stoneform 5 Writ of Adventure Brutale Herzrune der Steinform Major Heartrune of Stoneform 5 Verderbter Magnetit Listige Herzrune des Explodierens Major Heartrune of Detonate 50 Phiole mit ruhendem Azoth Unverwüstliche Herzrune des Explodierens Major Heartrune of Detonate 5 Writ of Adventure Brutale Herzrune des Explodierens Major Heartrune of Detonate 5 Verderbter Magnetit Listige Herzrune der Windenden Reben Major Heartrune of Grasping Vines 50 Phiole mit ruhendem Azoth Unverwüstliche Herzrune der Windenden Reben Major Heartrune of Grasping Vines 5 Writ of Adventure Brutale Herzrune der Windenden Reben Major Heartrune of Grasping Vines 5 Verderbter Magnetit Listige Herzrune des Dunklen Aufstiegs Major Heartrune of Dark Ascent 50 Phiole mit ruhendem Azoth Unverwüstliche Herzrune des Dunklen Aufstiegs Major Heartrune of Dark Ascent 5 Writ of Adventure Brutale Herzrune des Dunklen Aufstiegs Major Heartrune of Dark Ascent 5 Verderbter Magnetit Listige Herzrune des Kanonenschusses Major Heartrune of Cannon Blast 50 Phiole mit ruhendem Azoth Unverwüstliche Herzrune des Kanonenschusses Major Heartrune of Cannon Blast 5 Writ of Adventure Brutale Herzrune des Kanonenschusses Major Heartrune of Cannon Blast 5 Verderbter Magnetit

Alle legendären Herzjuwelen in der Übersicht

Jedes Herzjuwel bringt verschiedene Attribute (Schaden, kritische Trefferchance etc.). Die Fähigkeit der Herzjuwelen ist beim gleichen Typ identisch. Allerdings bekommt jede Rune für sich zwei Effekte, wobei einer bei allen gleich und einer jeweils unterschiedlich ist.

Rune Fähigkeit Effekt 1 Effekt 2 Größere Herzrune der Steinform Panzert dich mit Scheinschichten, entfernt alle Massenkontroll-Effekte und gewährt Immunität gegen Taumeln und Massenkontrolle für 5 Sekunden Erhalte zusätzlich pro erlittenem Treffer 10 % Schadensabsorbtion für 5 Sekunden (maximal 30 %) Die Schadensabsorbtion wird im aktiven Zustand um 10 % erhöht. Unverwüstliche Herzrune der Steinform Panzert dich mit Scheinschichten, entfernt alle Massenkontroll-Effekte

und gewährt Immunität gegen Taumeln und Massenkontrolle für 5 Sekunden Heile um 75 % Herzrunenschaden pro Sekunde, aber der ausgehende Schaden wird um 20 % reduziert. Die Schadensabsorbtion wird im aktiven Zustand um 10 % erhöht. Brutale Herzrune der Steinform Panzert dich mit Scheinschichten, entfernt alle Massenkontroll-Effekte und gewährt Immunität gegen Taumeln und Massenkontrolle für 5 Sekunden Die Steinform explodiert, wenn sie abläuft oder du die Taste nochmal aktivierst. Die Explosion verursacht 200 % Herzrunenschaden in einem Raidus von 3m, aber ihre Dauer wird um 2 Sekunden reduziert.

Die Schadensabsorbtion wird im aktiven Zustand um 10 % erhöht. Listige Herzrune des Explodierens Lade dich für 3 Sekunden mit Energie auf und sprenge dich dann, um 100 % Herzrunenschaden in einem Radius von 5m anzurichten. Dein Bewegungstempo wird beim Ansturm um 30 % erhöht. Von dir ausgeteilter Schaden wird beim Ansturm um 20 % verringert, aber Sprengschaden wird um 15 % reduziert. Unverwüstliche Herzrune des Explodierens Lade dich für 3 Sekunden mit Energie auf und sprenge dich dann, um 100 % Herzrunenschaden in einem Radius von 5m anzurichten. Dein Bewegungstempo wird beim Ansturm um 30 % erhöht. Heile dich selbst um 50 % des verursachten Schadens, aber der Sprengschaden wird um 30 % reduziert. Brutale Herzrune des Explodierens Lade dich für 3 Sekunden mit Energie auf und sprenge dich dann, um 100 % Herzrunenschaden in einem Radius von 5m anzurichten. Dein Bewegungstempo wird beim Ansturm um 30 % erhöht. Sprengschaden wird um 30 % erhöht, aber du erleidest 15 % mehr Schaden während des Ansturms. Listige Herzrune der Windenden Reben Beschwöre Ranken um dich herum, die 100 % Herzrunenschaden verursachen und Feinde im Radius von 4m für 3 Sekunden verwurzeln. Heile dich um 20 % des Schadens, den du verwurzelten Zielen zufügst. Verursacht bei einem erfolgreichen Treffer „Geschwächt“, was den Schaden des Ziels 8 Sekunden um 20 % verringert. Unverwüstliche Herzrune der Windenden Reben Beschwöre Ranken um dich herum, die 100 % Herzrunenschaden verursachen und Feinde im Radius von 4m für 3 Sekunden verwurzeln. Du erhältst bei Aktivierung Verstärkung, was 5 Sekunden lang deine Schadensabsoption um 20 % erhöht, aber deinen Schaden um 20 % verringert. Verursacht bei einem erfolgreichen Treffer „Geschwächt“, was den Schaden des Ziels 8 Sekunden um 20 % verringert. Brutale Herzrune der Windenden Reben Beschwöre Ranken um dich herum, die 100 % Herzrunenschaden verursachen und Feinde im Radius von 4m für 3 Sekunden verwurzeln. Verursacht bei einem erfolgreichen Treffer „Aufgerissen“, was 5 Sekunden lang die Schadensabsoption des Ziels um 20 % senkt, aber auch deine Ausdauerregeneration für 5 Sekunden um 50 % verringert. Verursacht bei einem erfolgreichen Treffer „Geschwächt“, was den Schaden des Ziels 8 Sekunden um 20 % verringert. Listige Herzrune des Dunklen Aufstiegs Fliege hinauf in den Himmel und stürze dann zurück auf den Boden, wobei du in einem Radius von 3m Taumeln und 100 % Herzrunenschaden verursachst. Drücke die Taste, während du schwebst, um den Sturz sofort auszulösen. Verursacht bei einem erfolgreichen Treffer „Verlangsamung“, was das Bewegungstempo des Ziels 4 Sekunden um 30 % reduziert. Heile dich um 100 % des verursachten Schadens Unverwüstliche Herzrune des Dunklen Aufstiegs Fliege hinauf in den Himmel und stürze dann zurück auf den Boden, wobei du in einem Radius von 3m Taumeln und 100 % Herzrunenschaden verursachst. Drücke die Taste, während du schwebst, um den Sturz sofort auszulösen. Du erhältst bei einem Treffer „Verstärkung“, was 5 Sekunden deine Schadensabsorption um 10 % erhöht, aber den Schaden um 10 % reduziert (maximal 3 Stacks). Heile dich um 100 % des verursachten Schadens Brutale Herzrune des Dunklen Aufstiegs Fliege hinauf in den Himmel und stürze dann zurück auf den Boden, wobei du in einem Radius von 3m Taumeln und 100 % Herzrunenschaden verursachst. Drücke die Taste, während du schwebst, um den Sturz sofort auszulösen. Erfolgreiche Treffer verursachen 150 % Herzrunenschaden, aber kein Taumeln mehr Heile dich um 100 % des verursachten Schadens Listige Herzrune des Kanonenschusses Beschwöre eine Kanone und feuere einen mächtigen Fernschuss ab, der 100 % Herzrunenschaden verursacht. Die Kanonenkugel fliegt durch Gegner hindurch und kann nicht geblockt werden Verursacht bei erfolgreichen Treffern „Verbrennung“, die über 5 Sekunden hinweg 10 % Herzrunenschaden pro Sekunde verursacht. Unverwüstliche Herzrune des Kanonenschusses Beschwöre eine Kanone und feuere einen mächtigen Fernschuss ab, der 100 % Herzrunenschaden verursacht. Die Kanonenkugel wirft Gegner zu Boden, verursacht aber nur 30 % Herzrunenschaden. Verursacht bei erfolgreichen Treffern „Verbrennung“, die über 5 Sekunden hinweg 10 % Herzrunenschaden pro Sekunde verursacht. Brutale Herzrune des Kanonenschusses Beschwöre eine Kanone und feuere einen mächtigen Fernschuss ab, der 100 % Herzrunenschaden verursacht. Die Kanonenkugel explodiert beim Aufprall und verursacht Schaden in einem Radius von 3m, aber der Schaden wird um 20 % reduziert. Verursacht bei erfolgreichen Treffern „Verbrennung“, die über 5 Sekunden hinweg 10 % Herzrunenschaden pro Sekunde verursacht.

Was sagt ihr zu diesem neuen System und den Fähigkeiten, die ihr freischalten könnt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Der neue Patch Brimstone Sands brachte jedoch nicht nur die Herzjuwelen, sondern noch etliche weitere Neuerungen. Wir haben euch alles Wichtige rund um das Update und die Patch Notes zusammengestellt:

New World bringt heute das erste neue Gebiet seit dem Release – Alles zu Uhrzeit und Patch Notes