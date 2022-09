1 Jahr nach Release hat das MMORPG New World so viele Spieler wie seit Monaten nicht mehr – Warum?

Am 28. September 2021 erschien New World und konnte zu Release vor fast genau einem Jahr nahezu eine Million Spieler gleichzeitig anlocken. Doch dann fiel das Spiel rasant. Nun sind jedoch so viele Fans zurück, wie seit Februar nicht mehr. Aber woran liegt das? Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist mit New World passiert? Zum Release des MMORPGs aus dem Hause Amazon kam das Spiel überraschend gut an. Fast eine Million Spieler versammelten sich gleichzeitig zum Start der neuen Welt auf Steam.

Doch schnell machte sich Frust breit. Einigen gefiel das Spielgefühl einfach nicht, andere haben das Game aufgrund von zahlreichen Bugs verlassen.

Die Spielerzahlen von New World schrumpften schnell und hatten ihren niedrigsten Punkt im Juni 2022. Dort spielten nur noch 22.565 Spieler gleichzeitig am besten Tag des Monats. Also nur noch rund 2,5 % der Spielerzahlen vom Launch.

Was passiert jetzt in New World? Seit August gehen die Zahlen der aktiven Fans jedoch wieder nach oben. Anfangs war es nur ein kleiner Anstieg, doch im September konnte New World einen Player-Peak von 45.745 gleichzeitigen Spielern erreichen und die Zahlen aus Juni beinahe verdoppeln.

So viele Leute haben seit Februar nicht mehr New World gespielt. Und das, obwohl es aktuell überhaupt kein großes Update gab. Wieso also der große Anstieg der Spieler im MMORPG?

Twitch-Streamer kommen zurück

Wie sieht New World auf Twitch aus? Schaut man einmal genauer hin, sieht man schnell, dass auch die Twitch-Zahlen wieder steigen. Das liegt daran, dass große und bekannte Streamer zu dem MMORPG zurückkehren. So hat unter anderem auch MMORPG-Gigant Asmongold gesagt, dass New World langsam seinen Platz findet und weiß, was es sein will.

Sogar der riesige Streamer Summit1g lies sich in einem Stream zu New World hinreißen. Das ist auch deswegen besonders, weil er einer der wenigen großen Twitch-Streamer war, der zum Release nicht im New-World-Hype dabei war.

Auch der bekannte MMORPG-YouTuber TheLazyPeon veröffentlichte erst vor Kurzem ein Video, in dem er New World im Jahr 2022 neu bewertet und viele, positive Worte findet (via YouTube).

Da die Spielerzahlen initial schon sehr hoch waren, zeigt das bereits, dass ein großes Interesse an dem Spiel besteht. New World hat sich im letzten Jahr an vielen Punkte verbessert. So könnten Streams nicht nur für ganz neue Spieler sorgen, sondern auch einige alte Fans zur Rückkehr bewegen.

Die Stimmung auf reddit wendet sich: Reddit ist für viele Gamer ebenfalls eine Quelle, der sie sich bedienen, wenn es um ihre Lieblingsspiele geht. Auch im reddit zu New World wird die Stimmung gegenüber dem Spiel immer positiver.

Zum Launch sah das noch anders aus, dort war die allgemeine Meinung eher negativ und von den vielen Bugs und Spielfehlern zu Release beeinflusst. Aktuell jedoch findet man immer mehr Threads darüber, dass Leute zu New World zurückkehren und damit richtig viel Spaß haben.

Link zum Reddit Inhalt

Auch das kann dazu führen, dass New World wieder mehr Leute für sich begeistern kann.

Riesiges Update steht bevor

Bald kommt Brimstone Sands: Neben dem medialen Einfluss steht auch einfach mehr Inhalt vor der Tür. Das letzte große Update brachte bereits eine neue Expedition und tolle Features in das Spiel, die sich Fans schon lange wünschten.

Der nächste große Patch, Brimstone Sands, steht ebenfalls bereits in den Startlöchern. Er soll das bisher größte Update für das MMORPG werden und bringt neben mehr Story und einer ganz neuen Zone, die an Ägypten erinnert, auch eine neue Waffe mit.

Bei der Waffe handelt es sich um das Großschwert. Auch sie war von Fans lange gewünscht und findet bald ihren Weg ins MMORPG. Wann genau das Update kommt, steht aktuell noch nicht fest. Auf dem Testserver könnt ihr aber bereits reinspielen.

Vieles hat sich verbessert: Generell hat New World das letzte Jahr dafür genutzt, viel an sich zu arbeiten. Das MMORPG wurde an vielen Stellschrauben verbessert und schafft es so langsam aber sich, verlorene Spieler für sich zurückzugewinnen.

Genau festmachen, warum New World genau jetzt so einen großen Schwung an aktiven Fans bekommen hat, können wir also nicht. Dennoch sieht es aber so aus, als geht der Anstieg aktuell so weiter. Vor allem, wenn Brimstone Sands dann tatsächlich live ist, könnte ein weiterer, sprunghafter Anstieg anstehen.

Was haltet ihr aktuell von New World? Spielt ihr das MMORPG wieder oder vielleicht sogar noch? Was hat euch damals gestört, wenn ihr aufgehört habt? Und habt ihr aktuell Lust darauf, mal wieder nach Aeternum reinzuschnuppern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir sind gespannt auf eure Meinung.

