Das MMORPG New World überarbeitet seine Story, um euch endlich eine Geschichte zu bieten, die ihr verdient

Senior Narrative Designer Lula Lucent sprach im neusten Video auf Youtube darüber, welche Änderungen für die Hauptstory-Quest des MMORPGS New World auf dem Plan stehen. Mit Season 5, der „Season of the Guardian“, soll es nämlich einige Änderungen geben.

Welche Inhalte gibt es mit Season 5?

Neue Story-Kapitel

Weitere Herausforderungen

Mehr Events

Überarbeitung der Hauptstory

Durch die Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ haben sich einige Logik-Lücken und Änderungen der Story ergeben, dass sich das Entwicklerteam schon im ersten Jahr des MMORPGs dazu entschied, die Main-Story über mehrere Schritte hin anzupassen. Mit Season 5 erreicht die Geschichte endlich den letzten Stand und wird so sein, wie sich die Entwickler sie nun vorstellen.

Diese Änderungen werden an der Story von New World vorgenommen

Bislang wurden einige NPCs überarbeitet, die plötzlich an bestimmten Missionen teilnehmen oder in gewissen Gebieten zu finden sind. Leider hatte das Team dafür nur eine begrenzte Zeit für Verfügung, weshalb die Entwickler eine Feinabstimmung vornehmen mussten, welche Inhalte sie ändern wollen.

Für Lucent war der Prozess ein einziges Chaos:

Nimm die besten Elemente, die wir bereits haben, verwende sie neu und lehne dich an sie an. […] Wir wussten, wo sich unser vorletzter Handlungsbogen abspielt, Ebonscale. Wir wussten, wo das absolute Ende sein würde, Shattered Mountain. Ich arbeitete rückwärts, ausgehend von unseren aktuellen Schauplätzen und Assets und versuchte, ihnen Leben und Bedeutung zu verleihen.

Lucent sagte, dass das erzählerische Gerüst vom Team abgesegnet werden musste, bevor die einzelnen NPCs ausgetauscht und die Ressourcen angefragt werden konnten.

Ein Beispiel für eine kommende Änderung ist Isabella und ihre Vision von sich selbst als Retterin der Menschheit. Das Entwicklerteam versuchte, sie noch bedrohlicher und in einer noch mehr beherrschenden Position darzustellen. Dank Rise of the Angry Earth ist diese Überarbeitung notwendig.

Auch Adiana Theron ist ein NPC, der eine Überarbeitung bekommen wird. Nach den Updates, die nach ihrem ersten Auftritt eingeführt wurden, macht es keinen Sinn, sie so direkt in die Hauptstory mit einzubeziehen.

Die größten Überarbeitungen werden Ebonscale und Shattered Mountain erhalten. Hier wird die Handlung umgeschrieben und NPCs werden ausgetauscht. Einige von ihnen werden gänzlich neu sein, andere wiederum haben dank anderer Inhalte eine neue Rolle verpasst bekommen.

Generell hat das Team darauf geachtet, dass die Updates noch mehr mit der Erweiterung Rise of the Angry Earth in Einklang stehen. Ein passendes Video zur Erweiterung findet ihr hier:

Wann kommt die letzte Überarbeitung der Hauptstory? New World bekommt am 12. März 2023 den letzten Feinschliff für die Hauptstory. Denn am selben Tag erscheint die 5. Season „Season of the Guardian“.

Damit ihr wisst, welche neuen Features für New World auf euch warten, hat MeinMMO euch einen separaten Artikel erstellt: Das MMORPG New World bietet in der neuen Saison ein Feature, das die Entwickler bislang nicht empfohlen haben