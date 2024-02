Die Story des MMORPG New World soll im neuen Update enden, jetzt verrät ein Entwickler Details

Neben der Story von New World ändern sich auch noch viele andere Dinge im MMORPG. Ein neues Feature aus dem Update lässt sich sogar jetzt schon aktivieren und sorgt dafür, dass ihr euch gleich viel angenehmer bewegen könnt. Wie ihr das Feature aktivieren könnt, könnt ihr hier nachlesen: New World: Kampf im MMORPG wird bald viel besser – Fans entdecken ein Highlight schon jetzt

Außerdem wurde auch ein Auge auf die „World Trains“ gelegt. Die Gebiete wurden nämlich von den Entwicklern auch danach gebaut, wie gut man dort Dinge wie „Chest Runs“ machen kann. Der Geschichten-Entwickler erzählt hier, dass sein erster „Chest Run“ die aufregendste Sache war, die er je in einem MMO erlebt hat. Fans solcher Aktivitäten dürfen also gespannt sein.

Das MMORPG New World bietet in der neuen Saison ein Feature, das die Entwickler bislang nicht empfohlen haben

Durch den neuen Charakter sollen wir Eindrücke in die Welt der Verdorbenen erhalten und dabei mehr über ihre Geheimnisse erfahren. Zudem erzählt der Designer, dass er sich gefragt hat, wie die Angry Earth das Leben dort wohl wahrnehmen – wir dürfen wohl gespannt sein, was genau er damit meint.

Um was dreht sich die Story-Erweiterung? Die Gruppierung Angry Earth ist das Thema der Erweiterung von New World, welche Ende letzten Jahres erschien. Das neue Update des Spiels soll sie uns dabei noch näher bringen.

Neben den Verbesserungen soll auch das finale Update zur Story ins Spiel kommen. In einem Entwickler-Interview verriet jetzt Senior Narrative Designer Lula Lucent, wie die Arbeit am Story Update ablief und worauf sich die Spieler freuen können – ganz spoilerfrei.

Was ist das für ein Update? Das neue Update von New World soll am 12. März erscheinen und vor allem das Kämpfen und die Animationen überarbeiten. Ziel ist es, ein flüssigeres Erlebnis zu liefern, wenn viele Spieler in einer Zone sind.

