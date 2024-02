Im MMORPG New World (Steam) tut sich was. Ab dem 12. März soll eine große Überarbeitung im Kampf und bei den Animationen live gehen: Sie soll dafür sorgen, dass sich der Kampf auch gut anfühlt, wenn viele Spieler in einer Zone kämpfen. Außerdem kommt Controller-Support. Die Fans auf reddit haben eine Verbesserung schon jetzt entdeckt.

Was soll sich bei New World verändern?

Amazon hat für den 12. März eine neue Saison für New World angekündigt, die „Season of the Guardian.“

Das Update wird neue Inhalte bringen, wie einen Season Pass, neue Artefakte und ein 10-Mann-Trial.

Aber auch Gameplay-Verbesserungen erwarten den Spieler: So erhält New World Controller-Support und eine umfangreiche Überarbeitung des Kampf-Systems. Die Performance soll besser werden.

Amazon verbessert das Kampf-System in belebten Zonen

Was tut sich am Kampf-System von New World? Amazon hat einen langen technischen Blogpost verpasst, was man genau „unter der Haube“ ändert (via amazon):

Man hat 400 Aktionen im neuen System per Hand umgewandelt, um sicherzustellen, dass das Gameplay zwar gleich bleibt, aber es deutlich flüssiger abläuft und künftig leichter verändert werden kann.

Die Entwickler sagen: Das ursprüngliche System funktionierte in der Entwicklung gut, hatte aber Performance-Probleme, als New World größer wurde

Das neue „Slayer Script“-Projekt soll jetzt dafür sorgen, dass der Kampf und die Animationen sich nun auch in Gebieten gut anfühlen, in denen viele Spieler sind.

“Kampf ist nun weniger zittrig und glatter”

Klappt das denn? Auf dem Test-Server ist das schon live und Spieler auf reddit sagen tatsächlich: Der Kampf fühle sich jetzt “glatter an:

“Ich hab zwar erst 200 Stunden im Spiel, aber mache ein bisschen auf dem Test-Server rum. Der Kampf fühlt sich insgesamt einfach besser an. Er wirkt weniger schwer und zittrig. Die Action ist jetzt viel vorhersehbarer.”

Dem stimmen viele zu, es gibt aber auch einige Gegenstimmen, vor allem von PvPlern. Denen wird entgegenhalten, die seien nur sauer, weil bestimmte Animations-Exploits mit dem neuen System nicht mehr funktionieren.

Schon jetzt ist freie Bewegung möglich

Was haben Spieler nun schon herausgefunden? Auf reddit haben Spieler entdeckt, dass es schon jetzt möglich ist, „Free Movement“ in New World zu aktivieren.

Das sei „richtig cool“, die Spielfigur würde jetzt nicht mehr langsam rückwärts laufen, wenn man sie nach hinten bewegt, sondern tatsächlich auf die Kamera zurennen. Das fühle sich sehr flüssig an.

Wie man das auf den Live-Servern aktiviert, könnt ihr auf reddit nachlesen.

Das steckt dahinter: Dass der Kampf sich zäh und laggy anfühlt, wenn viele Spieler in einer Zone sind, ist ein Problem bei diesen „Action-MMORPGs“, unter dem auch The Elder Scrolls Online seit langem leidet. Auch bestimmte Tricks, mit “Animations-Abbrüchen”, die erfahrenen PvP-Spielern einen unfairen Vorteil geben, kennt man aus MMORPGs.

Das killt dann die Spannung von großen Schlachten komplett, wenn sich der Kampf nicht mehr so zackig anfühlt und man das Gefühl hat, die Kontrolle über seinen Charakter zu verlieren.

Die tatsächlichen Auswirkungen des Systems werden wir ab Mitte März sehen können.

