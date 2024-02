Das MMORPG New World bietet in der neuen Saison ein Feature, das die Entwickler bislang nicht empfohlen haben

Die neue Saison für New World steht in den Startlöchern. Am 12. März 2024 kommt die Season of the Guardian in das MMORPG. Mit dabei sind einige neue Features, von denen eines die Fans wohl besonders freuen dürfte.

Was kommt alles mit der neuen Season? In der Season of the Guardian gibt es einige neue Inhalte, darunter die folgenden:

Neue Saisonprüfung Winter-Ruinenschmiede, die für bis zu 10 Spieler gedacht ist

8 neue Artefakte

Neuer Saisonpass

Änderungen bei der Kochkunst-Fähigkeit und anderen Fähigkeiten

Aufgewertetes Kampf- und Animationssystem

Controller-Unterstützung

Überarbeitete Haupthandlungsaufgabe

Reittiere im Außenpostensturm

Hinzu kommen mit „Die Rache des Kaninchens“ und „Frühlingsblüte“ 2 saisonale Events, bei denen Spieler besondere Belohnungen erhalten können. Das erste Event könnte einigen bekannt vorkommen, doch dieses Mal soll die Kaninchenplage noch gefährlicher sein.

In New World herrscht aktuell der ewige Frost:

New World bekommt endlich Controller-Support

Was steckt hinter dem Controller-Support? Mit der neuen Saison kann das MMORPG endlich ohne große Einschränkungen mit dem Controller gespielt werden. Bislang war es zwar möglich, das Spiel via Steam mit dem Controller zu starten, doch das wurde von den Entwicklern nicht empfohlen.

Das Problem war, dass es keine Voreinstellung für Controller gab. Spieler mussten jede Taste manuell an den Controller anpassen. Doch mit der neuen Saison können Fans aus zwei voreingestellten Controller-Layouts wählen.

Des Weiteren gibt es neue Funktionen, die die Nutzung des Controllers unterstützen:

Unterstützung beim Zielen von Fernkampfangriffen

Langsame Geschwindigkeit des Fadenkreuzes beim Anvisieren eines gültigen Ziels

Verbesserte Barrierefreiheitsfunktionen wie der schnelle Zugriff auf Emotes, Kampffertigkeiten und weitere Aktionen

Zudem gibt es einige Features, die auch von Spielern mit Maus und Tastatur genutzt werden können. Darunter fallen das Anvisieren von Feinden, die Verwendung der Kamerablickrichtung für Nahkampfangriffe und die freie Bewegung.

Wann kommen die Neuerungen? Die genannten Features starten zusammen mit der Season of the Guardians am 12. März 2024. Wer die Neuerungen vorher testen will, kann das schon ab morgen tun. Amazon Game Studios wird den öffentlichen Testbereich am 14. Februar 2024 öffnen.

Auf diese Weise könnt ihr 4 Wochen vor dem offiziellen Start ausprobieren, wie sich die Neuerungen auf das Spiel auswirken. Das Entwicklerteam bittet dabei, dass auffällig Bugs gemeldet werden sollen, damit beim eigentlichen Start alles glattläuft.

New World zählt immer noch zu den beliebtesten MMORPGs. Ende 2023 gab das Team bekannt, dass immer noch knapp 20.000 Spieler New World zocken: Das MMORPG New World hat noch immer knapp 20.000 Spieler auf Steam: Kündigt Großes für 2024 an