New World will mit der neuen Season ein Problem lösen, doch Spieler fürchten: „Das ist der Todeskuss für das Spiel“

Die lang erwartete Season of the Guardian von New World wird endlich am 2. April starten. Ursprünglich sollte die Season früher beginnen, aber das Entwicklerteam entschied sich, noch an dem Update zu schrauben. Dabei werden einige Server zusammengelegt.

Von welchem Problem ist die Rede? Aktuell hat das MMORPG mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen und stellte sogar vor einem Monat einen neuen Negativ-Rekord auf. Auch gerade sieht es nicht besser aus: In den letzten 24 Stunden waren es laut SteamDB nur 11.214 Spieler auf Steam. Vor einem Jahr waren es noch 32.988 Spieler.

Jeder Server hat eine Kapazität von 2.500 gleichzeitig online spielenden Personen. Alle anderen Spieler, die versuchen, sich einzuloggen, landen in Warteschlangen. Doch wenn nur noch ein Bruchteil dieser Kapazität online ist, beginnt das Spiel nicht mehr den Charme eines MMORPGs auszustrahlen.

Sind Server-Merges die Rettung für das MMORPG?

Wie will New World das lösen? Nun, wo viele Spieler aufgehört haben, das MMORPG zu zocken, legen die Entwickler erneut einige Server zusammen, um das Problem zu lösen. Die Entscheidung zur Zusammenlegung der Server auf Discord und in den sozialen Medien, darunter X bekannt gegeben.

Diese Maßnahme soll wohl dazu beitragen, dass sie Server wieder besser bevölkert sind und Spieler ein besseres Spielerlebnis genießen können. Es soll dadurch eine größere Auswahl an potenziellen Gildenmitgliedern, herausfordernde PvP-Begegnungen und mehr Begleiter für Quest zur Verfügung stehen.

Wann werden die Server zusammengelegt? Die Zusammenführungen werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 27. März, durchgeführt.

Welche Server sind betroffen?

Folgende EU-Server werden verschmelzen:

Asgard (EU) und Aaru (EU)

Canic (EU) und Aaru (EU)

Barri (EU) und Nysa (EU)

Abaton (EU) und Nysa (EU)

Nyx (EU) und Kronos (EU)

Wir kommen gut allein zurecht!

Wie reagiert die Community auf den Merge? Einige Spieler schreiben, dass sie nicht mit einem anderen Server verschmelzen wollen und ihren Server so gut finden, wie er ist. Andere finden den Merge gut und wiederum andere fürchten, dass die Server-Zusammenlegungen das Spiel ruinieren werden.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

Einer schreibt auf X: Abaton will sich mit niemandem zusammenschließen. Wir kommen gut allein zurecht! #saveabaton

Glass-Butterfly-8719 schreibt auf Reddit: Wenn sie die Server kurz vor einer neuen Season zusammenlegen, wissen sie wahrscheinlich, dass diese Season die Leute nicht zurückbringen wird.

RP912 schreibt auf Reddit: Yep, das ist der Todeskuss [für das Spiel]

henryk_kwiatek ist frustriert und schreibt auf Reddit: Jedes Mal, wenn ich zu diesem Spiel zurückkehre, kommt es innerhalb von 2-4 Wochen zu Server-Zusammenlegungen. Und immer geht es um meine Server.

Einige Spieler fürchten auch, dass, wenn einige Spieler zu New World zurückkehrten sollten, sie in riesigen Warteschlangen feststecken würden – durch die Zusammenlegung der Server. Die Merges würden die Communitys spalten, und die Community sei laut den Spielern das Einzige, was das MMORPG noch am Leben halte.

Einige sehen auch keinen Sinn von Server-Merges, nachdem sie bereits Cross-World OPR und -Expeditionen bekommen haben. Sie befürchten, dass die Warteschlangen für die Arena nach den Zusammenlegungen immer noch leer sein werden.

Was bringt die neue Season noch? Neben dieser Änderung verspricht die neue Season umfangreiche weitere Neuerungen, darunter ein überarbeitetes Kampf- und Animationssystem, neue Artefakte und eine neue saisonale Geschichte, ein 10-Mann-Trial, Quests – und vieles mehr.

Was sagt ihr zum Server-Merge in New World? Ist eure Welt davon betroffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

