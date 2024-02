Das MMORPG New World kämpft gerade mit sinkenden Spielerzahlen auf Steam, stellt neuen Negativ-Rekord auf

Seinen letzten Höhepunkt erreichte New World im Oktober 2023 mit rund 77.000 Spielern auf Steam. Doch aktuell hat das MMORPG mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen – mehr als sonst. Doch es muss kein alarmierendes Zeichen sein, dass das Spiel den Negativ-Rekord aufstellt.

Wie viele Spieler zocken New World aktuell noch? Da das Spiel nur für Steam erhältlich ist, lassen sich die Spielerzahlen direkt auf Seiten wie SteamDB ablesen. Dort ist zu sehen, dass New World einen neuen Negativ-Rekord aufstellt:

Im Oktober 2023 waren es rund 77.000 Spieler, die die Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ ins Spiel locken konnte. Danach fielen die Spielerzahlen konstant.

In den letzten 24 Stunden waren es nur 12.893 Spieler auf Steam.

Normalerweise pendelt sich New World zwischen seinen herbstlichen Peaks auf 20.000 bis 30.000 Spieler in einem Zeitraum von 24 Stunden ein. Zum Vergleich: Vor rund einem Jahr waren es 32.988 Spieler.

Seit dem Release ist das ein Verlust von 98,5 % aller Spieler. Zum Höchststand im Oktober 2021 waren es ganze 913.000 Spieler, die sich in New World aufhielten.

Damit bricht das Interesse für New World erstmals stärker ein als für gewöhnlich. Doch es könnte mehrere plausible Gründe dafür geben, wieso die Spieler New World plötzlich verlassen, zu einem späteren Zeitpunkt aber zurückkehren könnten.

Aktuell herrscht in New World der ewige Frost:

New World hat viele Spieler verloren, doch einige kommen wieder

Was könnte der Grund sein? Zum einen dürften die meisten Spieler nun mit der Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ durch sein. Selbst, wenn sie den DLC erst über die Feiertage zum Jahresende zocken konnte, dürfte jetzt der letzte Rest abgearbeitet sein. Womöglich widmen sich die Spieler jetzt anderen Games.

Zum anderen startet am 12. März die neue Season „Season of the Guardian“. Womöglich machen viele Spieler eine Pause, um den Start der 5. Season mitzunehmen. Es ist in vielen MMORPGs üblich, dass es zum Wechsel einer Season etwas ruhiger wird.

New World hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es pro Jahr immer wieder Phasen gibt, bei denen die Spielerzahlen mal höher und mal niedriger ausfallen. Aktuell ist einfach eine Jahresphase, in der wenig Spieler im MMORPG vorbeischauen.

Ist das der Untergang für New World? Da das Entwicklerteam große Pläne für 2024 hat, gehen wir davon aus, dass die Stammspieler auch in 2024 zurückkehren werden. Deshalb wird New World in 2024 auch wieder höhere Spielerzahlen vorweisen können.

Spätestens im Herbst 2024 wird New World wieder sein alljährliches Hoch haben und sich an Spielern erfreuen, die nach Aeternum zurückkehren. Viele neue Spieler wird das MMORPG vermutlich nicht mehr gewinnen können, doch die treue Spielerbasis wird wohl noch länger erhalten bleiben.

Aufgrund dessen würden wir nicht voraussagen, dass New World 2024 den Stecker ziehen muss. Spätestens im März 2024 werden die Zahlen dank der 5. Season wieder in die Höhe klettern. Schließlich gibt es neue Features wie den bislang viel geforderten Controller-Support: Das MMORPG New World bietet in der neuen Saison ein Feature, das die Entwickler bislang nicht empfohlen haben