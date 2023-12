Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Dezember 2023

MMORPGs leben davon, dass es genug aktive Spieler gibt. Ohne sie würde bei den MMORPGs der MM-Teil wegfallen. MeinMMO listet euch deshalb zum Jahresende die 10 Titel mit den meisten Spielern auf Steam auf, in denen das MM noch großgeschrieben wird.

Ausgestorbene Märkte, leere Städte und keine Interaktionen – ohne eine ausreichende Anzahl an aktiven Spielern wären die meisten MMORPGs ausgestorben. Dieses Genre lebt davon, dass sich viele Spieler auf den Servern tummeln. MeinMMO hat euch die MMORPGs mit den meisten Spielern im Dezember 2023 aufgelistet.

Wie wurde die Liste erstellt? Für die Top 10 kamen die Spiele infrage, die in den letzten 30 Tagen die meisten aktiven Spieler auf Steam hatten. Die Zahl berechnet sich daraus, wie viele Spieler im Durchschnitt gleichzeitig eingeloggt waren.

Als Quelle wurde Steam Charts genutzt, die die Daten für die letzten 30 Tage bereitstellt. Es ist nicht bekannt, wie viele Bots sich unter den aktiven Spielern befinden. Da wir die prozentuale Verteilung nicht genau kennen, haben wir alle aktiven Spieler so gewertet, als seien es reale Spieler.

Diese Liste berücksichtigt nicht die Spieler, die sich außerhalb des Steam-Clienten einloggen. Die Spielerzahlen sind eigentlich eher höher angesiedelt. Es könnte also sein, dass sich die Reihenfolge mit der Berücksichtigung von hauseigenen Launchern ändern würde.

Platz 10: Legends of Idleon MMO

Aktive Spieler: 6.040 | Entwickler: Lavaflame2 | Release-Datum: 2. April 2021 (Early Access) | Geschäftsmodell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? IdleOn – Das Idle-MMO ist das einzige Spiel in diesem Ranking, das sich noch im Early Access befindet. Der Titel wird von einer einzigen Person entwickelt und bietet die Möglichkeit, mehrere Charaktere zu erstellen, die zusammenarbeiten und eine eigene Gilde bilden können.

Die Charakterentwicklung soll vielfältig und frei sei. Ein barbarischer Fischer sammelt beispielsweise Ressourcen für einen druidischen Alchemisten, der Tränke für einen Assassinen herstellt. Ein Kernelement des Spiels ist das Autoplay, das sogar offline funktioniert.

Für wen lohnt es sich? Legends of IdleOn ist geeignet für Spieler, die…

Schon immer einmal eine Gilde haben wollten, in der sie das einzige Mitglied sind

Keine Lust auf nervigen Grind haben

auf Pixel-Grafik stehen

Platz 9: MapleStory

Aktive Spieler: 6.330 | Entwickler: Nexon | Release-Datum: 9. August 2012 | Geschäftsmodell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? MapleStory beeindruckt mit seinem putzigen 2D-Pixel-Anime-Stil. Doch die Optik täuscht: Hinter dem vermeintlich knuffigen Spiel steckt ein komplexes MMORPG. Das MMORPG aus Südkorea ist bereits 2003 erschienen, kam jedoch erst im Jahr 2012 auf Steam zu uns. Doch mit den Jahren habe sich das Spiel den Fans zufolge verändert.

Obwohl der Titel von vielen Spielern gezockt wird, muss er momentan mit größtenteils negativen Rezensionen auf Steam kämpfen. Viele Spieler bemängeln, dass es zu sehr Pay2Win sei. So ist beispielsweise die Spawnrate von Monstern davon abhängig, ob ein Spieler Geld ins MMORPG investiert hat.

Für wen lohnt es sich? MapleStory ist für Spieler geeignet, die…

Auf den Pixel-Anime-Look stehen

Spaß an komplexen Klassensystemen haben

Kein Problem damit habt, etwas Geld in den Ingame-Shop zu investieren

Platz 8: Fallout 76

Aktive Spieler: 7.330 | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release-Datum: 14. April 2020 | Geschäftsmodell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Wer die Fallout-Reihe kennt, der weiß, was für ein düsteres Setting in diesem MMORPG wartet. Unser Charakter befindet sich in einer vom Atomkrieg gezeichneten Welt. Die Überlebenden haben sich in sogenannten Vaults gerettet.

Die Welt ist eines der besten Features und hat einiges zu bieten, wenn sich Spieler nur umsehen. Dadurch kommen besonders Einzelspieler mit Entdeckerdrang auf ihre Kosten, aber auch mit anderen Spielern macht das Erkunden Spaß. Nach einem holprigen Start kann sich die Spielerzahl des MMORPGs nun sehen lassen.

Für wen lohnt es sich? Fallout 76 ist für Spieler geeignet, die…

Bock auf eine dystopische, liebevoll gestaltete Welt haben

Auf den schrägen Humor des Spiels stehen

Spaß an Ausrüstungs-Modifikationen und Perks zur Charakteranpassung haben

Platz 7: Albion Online

Aktive Spieler: 8.188 | Entwickler: Sandbox Interactive GmbH | Release-Datum: 17. Juli 2017 | Geschäftsmodell: Free2Play mit optionalem Abo

Was ist das für ein Spiel? Albion Online bietet eine Sandbox-Welt voller Freiheiten, das sich auch heute noch einer großen Beliebtheit erfreut. Wir erstellen unseren eigenen Charakter, ohne an eine feste Klasse gebunden zu sein. In einer Iso-Perspektive erkunden wir die Welt.

Sowohl das Crafting als auch das PvP spielen eine größere Rolle in dem MMORPG. Während das Crafting von Anfang an einen wichtigen Teil einnimmt, steht das PvP erst im Endgame zur Verfügung. Im Falle eines Todes gegen einen anderen Spieler kann es sogar passieren, dass ihr eure Ausrüstung verliert.

Für wen lohnt es sich? Albion Online ist für Spieler geeignet, die…

Ihr Fans von PvP und Sandbox-Spielen seid

Ihr gerne Spiele in Iso-Perspektive spielt

Viele Freiheiten durch das Crafting genießen wollt

Platz 6: The Elder Scrolls Online

Aktive Spieler: 11.974 | Entwickler: ZeniMax Online Studios | Release-Datum: 4. April 2014 | Geschäftsmodell: Buy2Play mit optionalem Abo

Was ist das für ein Spiel? Wer sich im Universum von The Elder Scrolls auskennt, wird sich in TESO wie Zuhause fühlen. In diesem MMORPG steht nicht das Zusammenspiel mit anderen, sondern die Story im Vordergrund.

Trotzdem gibt es zahlreiche Dungeons, Raids oder den PvP-Modus. Hier schlagen sich Spieler in großen Schlachten, in denen drei spielbare Fraktionen um Festungen kämpfen. Bei TESO handelt es sich um eines der älteren MMORPGs aus dieser Liste, weshalb es schon zahlreiche Erweiterungen gibt.

Für wen lohnt es sich? The Elder Scrolls Online ist für Spieler geeignet, die…