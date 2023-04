MMORPG auf Steam hat 9x so viele Spieler wie zum Release – Warum ist das Spiel nach 6 Jahren plötzlich so erfolgreich?

Das deutsche Sandbox-MMORPG Albion Online wird im Sommer bereits 6 Jahre alt. Kürzlich schossen die Spielerzahlen in die Höhe – So kommt es zu dem Erfolg.

Albion Online ist bereits seit 2017 mit eigenem Client auf dem Markt, 2018 startete das MMORPG auf Steam. Es stammt vom deutschen Entwickler Sandbox Interactive.

9x mehr Spieler als beim Steam-Release

Zum Steam-Release lagen die Spielerzahlen bei knapp 2.800, kurz darauf sanken sie auf unter 1.000, was für ein MMORPG sehr wenig ist.

Im April 2019 wechselte Albion von Buy2Play zu Free2Play, was die Zahlen ebenfalls in die Höhe trieb. Damals spielten etwa 13.000 Leute das MMORPG, die Zahl pendelte sich in den darauffolgenden Monaten zwischen 8.000 und 11.000 ein.

Aktuell spielen 25.800 Personen das MMORPG, vor 2 Tagen erreichte es sogar seinen All-Time-Peak (via SteamDB).

Da das MMORPG außerhalb von Steam einen eigenen Client anbietet und auch für mobile Endgeräte verfügbar ist, liegt die tatsächliche Spielerzahl vermutlich höher.

Albion startete mit “Albion East” neue Server

Am 20. März 2023 gingen mit Albion East asiatische Server des MMORPGs an den Start. Albion Online öffnete in Singapur aufgestellte Server.

Das gilt nicht nur für Spieler aus Asien, sondern global. Es handelt sich daher um eine neue, frische Version von Albion, die, den Zahlen zufolge, zu großer Beliebtheit führt. Die Spieler können dort neu anfangen, wie etwa beim Fresh Starts des MMORPGs New World im November 2022.

Allerdings berichten viele Spieler von Problemen mit dem Ping. Logisch, wenn man asiatische Server nutzt und sich in Europa befindet. Asiatische Spieler freuen sich hingegen, endlich nicht mehr mit enorm hohen Pings spielen zu müssen (via Reddit).

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG, in dem ihr eine Fantasy-Welt erkundet, die von der berühmten Artus-Saga inspiriert wurde. Es bietet eine offene Welt mit verschiedenen Biomen, die Spieler erforschen können.

Es lässt den Spielern viele Optionen, das MMORPG zu gestalten. Alle Items werden von Spielern hergestellt und auch die Wirtschaft hängt von ihnen ab.

PvP spielt eine wichtige Rolle in dem MMORPG. In manchen Gegenden gibt es sogar Full-Loot-PvP, ihr verliert also alle eure Gegenstände, wenn ihr sterbt. Spieler lieben es.

Im Kampfsystem seid ihr das, was ihr tragt – feste Klassen gibt es nicht. Je nach Waffe und Ausrüstung verändern sich die Fertigkeiten eures Charakters.

Was kostet es? Grundsätzlich ist Albion Online kostenlos, es gibt aber eine mögliche Premium-Mitgliedschaft. Die sichert euch dann einige Vorteile wie mehr Loot, weniger Steuern auf dem Markt und ein schnelleres Voranschreiten eurer Skills. 30 Tage kosten 15 Dollar.

Was denkt ihr über den Ansturm auf das MMORPG? Habt ihr Albion Online mal gespielt oder seid aktuell aktiv dabei? Spielt ihr den westlichen oder östlichen Servern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

