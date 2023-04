Das neue MMORPG Blue Protocol bekommt viel Lob: „Ist Genshin Impact in Kämpfen und Animationen weit überlegen“

Blue Protocol veranstaltete vom 31. März bis zum 2. April einen Netzwerk-Test in Japan. Dort konnten einige Spieler den Content bis Stufe 20 ausprobieren. Wir von MeinMMO konnten zwar nicht an dem Test teilnehmen, fassen jedoch zusammen, was die Tester über das MMORPG zu sagen haben.

Wie kommt Blue Protocol an? Das MMORPG soll sich im Vergleich zum letzten Test im Jahr 2020 sehr stark weiterentwickelt und mehr Tiefe bekommen haben. Gerade das Kampfsystem soll sich sehr dynamisch anfühlen – auch dank Springen, Ausweichrolle und verschiedenen Auto-Angriffen.

Der YouTuber MMOByte sagt sogar, dass Blue Protocol in puncto Animationen und den Übergängen zwischen den Angriffen Genshin Impact “weit überlegen” sei. Damit ist es genau das Gegenteil von Throne and Liberty, das sich laut Testern sehr statisch spielen soll.

Auch einige Nebenaspekte, wie etwa starke Bosskämpfe, versteckte Schatztruhen in der Spielwelt oder der Fotomodus, werden als positive Beispiele genannt.

Allerdings gibt es auch drei Punkte, die durchaus kritisch gesehen werden:

Der hohe Grind

Das Leveln des Adventure Ranks

Die sehr generischen Nebenquests

Erstes Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Blue Protocol hat mehr Fähigkeiten, als man zuerst denkt

Wie läuft die Charaktererstellung ab? Zu Beginn wählt ihr eine der fünf Klassen und könnt dann einen Charakter erstellen, wobei ihr Zugriff auf verschiedene Einstellungs-Optionen habt.

Der Editor ist nicht so detailliert wie Black Desert, bietet aber einige Optionen, um euch von anderen Spielern abzuheben.

Mit eurem Charakter seid ihr jedoch nicht an eine Klasse gebunden. Schon nach wenigen Leveln soll euch ein NPC die Möglichkeit bieten, eine weitere Klasse zu lernen. Die beginnt dann jedoch wieder auf Level 1. Künftig braucht ihr dann nur die passende Waffe und könnt dann in jeder Stadt beliebig oft zwischen allen 5 Klassen hin und her wechseln.

Der Charakter-Editor in Blue Protocol.

Wie genau funktionieren die Kämpfe? In Blue Protocol hat jede Klasse Zugriff auf:

Angriffe mit der linken und rechten Maustaste

4 Fähigkeiten

2 Pet-Fähigkeiten

Das klingt erstmal nach wenig, doch es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten für diese Fähigkeiten.

So verändert sich der Angriff mit der linken Maustaste, wenn ihr eine Richtungstaste auswählt. Greift ihr etwa mit W+Maustaste an, setzt die Klasse Zwillingsschläger Feinde in Brand, während ihr seitwärts (also mit A oder D)+Maustaste einen AoE-Angriff ausführt. So habt ihr insgesamt 3 Arten von Auto-Angriff.

Hinzu kommt die Möglichkeit, Angriffe und Fähigkeiten aus dem Sprung heraus zu nutzen. Das hat zwar keinen zusätzlichen Effekt, fühlt sich aber laut Testern gut an. Wichtig sind auch das Sprinten und Ausweichen, um feindlichen Angriffen zu entgehen.

Neben den Haupt-Fähigkeiten gibt es zudem zwei Slots für Pets, die ihr ausrüsten könnt. Diese Pets bekommt ihr Ingame durch verschiedene Aufgaben. Sie können heilen, Schaden verursachen, aber auch nützliche Buffs geben.

Das Interface von Blue Protocol (via RageGaming).

Bei den Kämpfen könnt ihr dann entscheiden, ob ihr in einer Action-Sicht verweilt und mit euren Angriffen zielen wollt oder aber ob ihr ein Ziel fest “einloggt”. Das geht mit der mittleren Maustaste. Dann fliegen alle Fähigkeiten direkt auf den Gegner.

Wer auf das “Einloggen” verzichtet, kann jedoch Vorteile haben. Als Bogenschütze verursacht man etwa mehr Schaden, wenn man den Kopf des Gegners trifft.

Hinzu kommen die sogenannten Attack-Chains. Wer ein Ziel mehrfach in Folge trifft, erhöht seinen Schaden dadurch. Nach 50 Treffern verursacht ihr 1 % mehr Schaden, nach weiteren 100 Treffern 2 % und so weiter.

Wie actionreich die Kämpfe sind und was die Gegner drauf haben, zeigt euch dieses Video vom YouTuber Steparu, der den ersten Gruppen-Dungeon läuft:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was wissen wir über das Gruppenspiel? Blue Protocol legt großen Wert auf Dungeons und Raids, die man in kleinen und großen Gruppen erledigen kann. Dazu könnt ihr mit einer festen Gruppe losziehen oder auch einen Dungeon-Finder nutzen.

Gilden – in Blue Protocol Teams genannt – haben eine Beschränkung in der Mitgliederzahl. Allerdings lässt sich diese erhöhen, indem ihr eure Gilde levelt.

PvP wird es in Blue Protocol vorerst gar nicht geben.

Kritik für viel Grind und langweilige Nebenquests

Was kritisieren die Tester? Ein großer Kritikpunkt, der immer wieder auftaucht, ist der Grind. Der bezieht sich gleich auf mehrere Inhalte. So soll unter anderem der Aufstieg der Adventure-Ranks etwas nervig sein.

Der Adventure-Rank ist sowas wie euer Account-Level und läuft parallel zu den Klassen-Leveln. Diesen erhöht ihr durch spezielle Aufgaben, die aber sehr generisch sein sollen. So müsst ihr etwa eine bestimmte Zahl von Feinden besiegen, Kräutern sammeln und Fischen angeln. All das muss gemacht werden, denn nur mit einem erhöhten Adventure-Rank schalten sich neue Inhalte wie Quests und Dungeons frei.

Ein weiterer Grind-Aspekt ist das Crafting. Hier müsst ihr spezielle Materialien zum Herstellen und Aufwerten eurer Ausrüstung farmen. Monster droppen in dem Spiel keine Rüstungen oder Waffen.

Allerdings sollen einige Spieler schon jetzt stundenlang für Aufwertungen gefarmt haben, weil die Monster selten die passenden Materialien fallengelassen haben. Die Drop- und XP-Raten waren jedoch extra für diesen Test erhöht, sodass einige Sorgen haben, dass der Grind in der finalen Version zu extrem sein könnte.

Ein dritter Kritikpunkt richtet sich an die Nebenquests. Denn die Aufgaben abseits der Hauptgeschichte sollen sehr generisch sein. Töte X, sammel Y und laufe zu Z – die typische MMORPG-Kost. Hier hoffen einige, dass sich künftig stärker an Genshin Impact orientiert wird, wo auch das ein oder andere Rätsel in den Nebenaufgaben enthalten war.

Gemischte Gefühle bei Story und Shop

Was sagen die Tester über die Story? Recht wenig. Man selbst ist sowas wie der Auserwählte, der jedoch sein Gedächtnis verloren hat. Über die Zeit erlangt man Teile der Erinnerung zurück und kämpft gegen einen starken Bösewicht, den Dragon King. Ein relativ typisches Szenario für ein asiatisches RPG.

Allerdings geben viele Tester zu, dass sie kein oder kaum Japanisch verstehen und deshalb der Story nicht wirklich folgen konnten. Viele haben sich aufgrund der kurzen Zeit auch auf andere Dinge konzentriert.

Hier könnt ihr euch das Fazit-Video von MMOByte anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie steht es um den Shop und Pay2Win? Blue Protocol wird Free2Play und hat ein Gacha-System, das sich jedoch vor allem auf kosmetische Inhalte wie Mounts, Skins und Emotes bezieht. Zudem gibt es Orbs, die Vorteile bringen, etwa beim Leveln des Adventure-Ranks. Hier sehen einige ein starkes Pay2ProgressFaster.

Etwas mehr Kritik bekommen die Dungeon-Tickets. Von denen bekommt man 3 kostenlos pro Tag, kann aber weitere kaufen. Die Dungeon-Tickets werden hier zwar nicht für den Eintritt benötigt, allerdings für den großen Loot am Ende. Wer also schneller grinden möchte, muss diese Tickets für Echtgeld kaufen.

Zudem gibt es einen Battle Pass (kostenlos und kostenpflichtig) sowie einen Seasonal Shop, bei dem die Angebote regelmäßig rotieren und was wohl mit dem bekannten “Fear of missing out”, also der Angst ein gutes Angebot zu verpassen, spielt.

Wichtig dabei ist jedoch, dass Amazon angekündigt hat, den Shop in der westlichen Version anzupassen. Wie das MMORPG bei uns monetarisiert wird, ist also noch unklar.

Was sagt ihr zu dem bisher gezeigten von Blue Protocol? Freut ihr euch auf das MMORPG? Und welche Fragen bleiben für euch offen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Alle Infos rund um das MMORPG haben wir hier nochmal zusammengefasst:

Alles zum neuen MMORPG Blue Protocol: Release, Klassen, Beta und Gameplay