Ashes of Creation gilt als große westliche MMORPG-Hoffnung – Verrät neue Infos zu Gameplay und Alpha 2

Die Entwickler des kommenden MMORPGs Ashes of Creation hielten kürzlich ihren monatlichen Livestream ab. Darin versorgten sie Fans mit neuen Details zum Verlauf der Story sowie zur nächsten Alpha.

Ursprünglich war der Release von Ashes of Creation für 2019 geplant, doch das MMORPG wurde mehrmals verschoben. Aktuell warten Fans auf die Alpha 2, auf die dann eines Tages die Beta folgen soll. Jeden Monat sprechen die Entwickler Intrepid Studios in einem Stream darüber, wie ihre Arbeit vorangeht.

Was ist das für ein Spiel? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt und dadurch Städte verbessert – Sogenannte „Nodes“.

Fans warten auf kommende Alpha-Tests

Zu Beginn des Livestreams fragte sofort jemand nach der zweiten Alpha und ob sie „Monate oder Jahre entfernt sei“. Intrepid Studios antworteten: „Die Alpha 2 ist nicht Jahre entfernt, aber sie ist auch nicht direkt um die Ecke“ (via Youtube).

Ihrer Community hätten die Entwickler versprochen, keine Daten mehr zu nennen, bis sie sich komplett sicher sind. Das liegt vermutlich an den mehrmals verschobenen Tests und Release-Terminen in der Vergangenheit.

Hier seht ihr den Trailer zur ersten Alpha von Ashes of Creation:

Story geht weiter, je nachdem was die Spieler tun

Neben kommenden Tests sprechen die Entwickler über den Verlauf der Story. Die sei nicht linear, Spieler können nicht einmal ihre Quests selbst annehmen.

Stattdessen injiziert das MMORPG passenden Content, je nachdem, was die Spieler gerade tun und wie weit die Nodes vorangeschritten sind. Erreicht eine Node also beispielsweise ein bestimmtes Level, geht die Geschichte weiter.

Was sind Nodes? Bei den Nodes handelt es sich um Orte in der offenen Welt, die von Spielern erobert, ausgebaut und verteidigt werden können. Jede Node hat dabei eine Zone, auf die sie Einfluss nimmt. Alles, was innerhalb dieser Zone passiert, nimmt Einfluss auf die Node. Das Erledigen von Aufgaben oder das Sammeln von Materialien verleiht der Node Erfahrung.

Die Story verlaufe dann nicht nur durch aufkommende Quests und Dialoge, sondern auch durch Veränderungen in der Umwelt, wie die Entwickler erklären.

Obwohl die Alpha 2 noch weit entfernt scheint, wirkt die Community in den Kommentaren begeistert. „Ich bin so froh über diese Streams! Ashes of Creation ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich die Entwicklung so nah verfolge. Macht weiter mit eurer guten Arbeit“, schreibt einer der Fans.

„Die Leidenschaft, die jedes Team-Mitglied für Ashes of Creation hat, kommt rüber, wenn man einfach nur zuhört – Ich liebe das. Kann die Alpha 2 kaum erwarten“, sagt ein anderer User in den Kommentaren.

Was sagt ihr zu den neuen Infos des MMORPGs? Freut ihr euch ebenfalls auf kommende Tests? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

2 neue MMORPGs erscheinen schon im April – Sind sie was für euch?