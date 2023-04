2 neue MMORPGs erscheinen schon im April – Sind sie was für euch?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Black Desert – Trailer “Land of the Morning Light”

Der Aufreger der Woche: In Old School RuneScape dürfen die Spieler zwischen drei neuen Skills wählen, von denen einer implementiert wird . Es ist der erste neue Skill seit 10 Jahren. Entsprechend heftig debattieren die Spieler darüber.

Insert

You are going to send email to