Steam: Spieler knackt irren Speedrun-Rekord in einem MMORPG – Braucht dazu nur 711 Stunden

Der Spieler He Box Jonge hat einen verrückten Weltrekord in Old School RuneScape (Steam) aufgestellt. Während andere Spieler sich an Speedruns für einzelne Inhalte versuchen, hat er einen kompletten Account so schnell wie möglich auf das Max-Level gebracht. Sein ursprünglich gesetztes Ziel hat er dabei um 200 Stunden unterboten und einen anderen Speedrunner knapp geschlagen.

Was ist das für ein Rekord? Im Juli 2022 startete der Spieler seine Reise zum “Max Cape”. Das ist eine Belohnung für Spieler, die in allen 23 Skills das maximale Level von 99 erreicht haben. Zu diesen Skills zählen etwa Angreifen, Lebenspunkte und Magie, aber auch Kochen, Holzfällen und Fischen.

In seinem Ankündigungs-Video erklärte He Box Jonge, dass er zwei Ziele für die Challenge hatte:

Er wollte schneller als der Spieler JCW sein, der kurz vor ihm ebenfalls diese Herausforderung begonnen hatte.

Er wollte unter 1.000 Spielstunden bleiben, was viele für sehr ambitioniert hielten. Immerhin gab es nur 32.929 Spieler überhaupt, die alle Skills maximiert haben (Stand 1. März 2023). Viele davon haben dafür tausende Stunden gebraucht.

Seine Reise zum “Max Cape” begleitete der Spieler auf Twitch und in einer kleinen Video-Reihe auf YouTube. Das letzte Video dazu erschien am 27. März. Dort präsentierte er seinen Erfolg. Er hat das Max-Level in allen Skills in 32 Tagen, 3 Stunden und 3 Minuten erreicht und ist mit 771 Spielstunden deutlich unter seinem gesteckten Ziel geblieben.

Beim Fischen zu viel Zeit verloren

Wie schlug sich der andere Spieler? Zwischen He Box Jonge und JCW fand über weite Strecken ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen statt, wie der Reddit-Nutzer Drogon berichtet. Beim Slayer-Erfolg, der erst vor Kurzem für einen anderen Rekord gesorgt hat, sollen sie nahezu gleich schnell gewesen sein.

JCW war sogar beim Runecrafting schneller als He Box Jonge. So stellte er sogar einen vorübergehenden Weltrekord von 6 Stunden bis Rang 99 bei diesem Skill auf, der inzwischen aber wieder gebrochen wurde.

Allerdings musste sich JCW beim Angeln geschlagen geben. Dort verlor er über 7 Stunden auf seinen Kontrahenten, weil er die Treibnetze im Low-Level-Bereich unterschätzte.

Am Ende brachte JCW sogar fast zeitgleich alle Skills auf das Max-Level, brauchte jedoch 792 Stunden dafür.

Wie geht es jetzt weiter? Beide Spieler sind über die Challenge Freunde geworden und wollen auch künftig weitere Rekorde aufstellen. He Box Jonge möchte sich dabei dem Ultimate Ironman widmen. Dort gibt es besondere Regeln:

Man hat nur ein Leben – Beim Tod wird man zum “Standard Ironman” degradiert

Man kann nicht mit anderen Spielern handeln

Man kann keine Bank nutzen

Man erhält keine XP und keinen Loot durch PvP

Man kann bestimmte Quests, Belohnungen und Minispiele nicht nutzen

Was sagt ihr zu solchen verrückten Erfolgen? Und was habt ihr selbst schon erreicht, worauf ihr besonders stolz seid? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ein anderer Spieler hat sich bereits durch den Ironman gequält und dafür viel Spott abbekommen:

