Neues MMORPG auf Steam klingt zu gut, um wahr zu sein – Verrät jetzt Details zu Klassen, PvE und PvP

Ende Januar wurde – fast aus dem Nichts – das MMORPG The Quinfall angekündigt. Das sah im ersten Trailer wunderhübsch aus und versprach Schifffahrt, die Zucht eigener Reittiere, Housing und vieles mehr. Nun haben die Entwickler in einem Interview viele neue Details verraten – und es klingt noch immer richtig gut.

Was ist das für ein Spiel? The Quinfall klingt wie ein MMORPG, das sich verdammt viele Spieler wünschen. Es verspricht viele Freiheiten, darunter die Möglichkeit, selber Tavernen oder Shops zu besitzen. Zudem soll es für PvE-Spieler Dungeons und riesige Bosskämpfe geben und PvPler können sich in großen Schlachten um Festungen messen.

Garniert wird das mit Action-Combat, hübscher Grafik dank Unreal Engine 5 und NVIDIA RTX sowie einem dynamischen Wettersystem ähnlich wie in Throne and Liberty.

Doch der erste Eindruck machte viele skeptisch. Für einen Indie-Entwickler, der zudem erst seit 2021 existiert, klang das viel zu ambitioniert. In einem Interview mit MMO13 wurden nun neue Details verraten, die die vorherigen Aussagen untermauern und sogar mit weiteren Highlights ergänzen.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer von The Quinfall anschauen:

Keine Klassen, reine PvE-Server und viel Erkundung

Was wissen wir über die Charakter-Erstellung? The Quinfall soll einen detaillierten Charakter-Editor bekommen. Allerdings werdet ihr als Volk nur Menschen spielen können. Diese könnt ihr dafür jedoch auch besonders alt oder dick machen können. Allerdings haben diese visuellen Einstellungen keinen Einfluss auf die Stärke eures Charakters.

Das MMORPG verzichtet auf feste Klassen und setzt stattdessen auf 9 verschiedene Waffen.

Was wurde zum PvE verraten? Grundsätzlich soll The Quinfall getrennte Server für PvE- und PvP-Spieler bekommen. Auf PvE-Servern sollt ihr sicher sein, auf PvP-Servern hingegen könnt ihr direkt in der offenen Welt gegen andere Spieler kämpfen können. Dabei setzt das MMORPG auf ein Channel-System wie Black Desert. Ihr werdet also mit jedem Charakter frei zwischen PvE- und PvP-Servern wechseln können.

Für PvE-Spieler soll es Dungeons und schwere Weltbosse geben. Die Bosskämpfe sollen dabei Mechaniken bekommen, die Spieler dazu zwingen “verschiedene Strategien zu entwickeln”. Die genaue Größe der Gruppen konnte jedoch noch nicht verraten werden.

Ansonsten könnt ihr einer Story folgen, die sich um die Dragonborn-Götter Greis und Kreas dreht.

Ein wichtiger Aspekt soll das Erkunden der offenen Welt darstellen, die komplett auf Ladebildschirme verzichtet. So soll es versteckte Rätsel und Schätze geben, einige davon auch Unterwasser. Schwimmen wird also möglich sein.

Ansonsten setzt das Spiel auf Crafting mit verschiedenen Berufen, einen direkten Handel zwischen Spielern über eigene Shops und Housing, das in bestimmten Safe-Zones möglich sein wird. Außerdem wird es ein Kartenspiel zum Zeitvertreib geben.

Was wurde zum PvP verraten? Bei den Kämpfen in der offenen Welt sollt ihr zwar sterben, verliert aber keine Ausrüstung. Außerdem sind große Schlachten um Festungen geplant, zu denen mehr in einem bald erscheinenden Dev-Diary verraten werden soll.

Was wissen wir über die Server-Technologie? Genaue Details wurden nicht verraten, allerdings betonen die Entwickler, dass sie mit “einer sehr hohen Anzahl von Spielern auf einem Server” planen. Die 2.500 Spieler in New World sollte The Quinfall also überbieten können.

The Quinfall ist in der Alpha, wird Buy2Play

Wie ist der Stand des Spiels? Aktuell hat das Studio 56 Mitarbeiter, die an The Quinfall arbeiten. Allerdings werden schon weitere Entwickler gesucht. Die meisten sollen zuvor an dem Projekt Kayra Online gearbeitet haben.

Das Spiel soll in vielen Zügen schon fertig sein und befindet sich derzeit im Alpha-Status. Auch eine Closed Beta ist bereits geplant. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch anmelden (via Quinfall).

Wie wird das Spiel monetarisiert? The Quinfall soll Buy2Play werden, zusammen mit einem Shop. Allerdings soll es keine Demo- oder Trial-Version geben. Wer mit dem Spiel anfangen möchte, muss initial bezahlen.

Was sagt ihr zu The Quinfall? Spricht euch das MMORPG an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

