Das Wetter im MMORPG Throne and Liberty spielt eine wichtige Rolle – Könnte über Sieg und Niederlage entscheiden

Im kommenden MMORPG Throne and Liberty von NCSoft nimmt das Wetter starken Einfluss auf euch. Es verändert sogar manche Skills. Wir von MeinMMO fassen zusammen, wie das Wettersystem funktioniert.

In Throne and Liberty kann die Sonne scheinen, Regen niederprasseln und Wind aus verschiedenen Richtungen wehen. All das beeinflusst euer Gameplay und die Umgebung – Monster, Dungeons, eure Skills und auch die Umwelt verändern sich dadurch.

Vorhersehbar ist das Wetter nicht, ihr könnt beispielsweise von plötzlichem Regen überrascht werden. Die Entwickler NCSoft wollen, dass Spieler sich an die Umgebung in Throne and Liberty anpassen, sie verstehen und zu ihrem Vorteil nutzen, wie sie in der Director’s Preview auf der Website des MMORPGs erklären.

Das Wetter kann plötzlich alles verändern

Das Verhältnis von sonnigem zu regnerischem Wetter soll 8/2 sein. Wenn es regnet, soll das für mindestens 30 Minuten so bleiben (via Throne and Liberty News/Youtube). Die Windstärke sollen Spieler zudem im User Interface ablesen können.

So soll das Wetter euer Spiel beeinflussen:

Einfluss auf eure Skills – Tragt ihr zum Beispiel den Stab und erzeugt Blitze, verhalten die sich bei Regen anders. Die Elektrizität reagiert mit dem Regenwasser und trifft mehrere Gegner anstatt nur einen.

Schusswaffen machen mehr Schaden und können weiter schießen, wenn ihr den Wind im Rücken habt.

Bei Regen füllen sich niedrig gelegene Teile der Umwelt mit Wasser. Das kann PvP-Schlachten beeinflussen, da ihr dort nicht mehr kämpfen könnt, sondern schwimmen müsst.

Bosse droppen unterschiedliche Gegenstände je nach Wetter.

Pflanzenbosse haben bei Regen eine stärkere Regeneration.

Im Video seht ihr einen Gameplay-Trailer von Throne and Liberty:

Unterschiedliche Gegebenheiten in der Nacht

Auch einen Tag- und Nachtzyklus gibt es. Ein Zyklus dauert 5 Stunden, 4 davon sind der Tag und eine die Nacht. Dabei könnt ihr also besser planen, als bei den Wettersituationen.

Den 5-stündigen Zyklus sollen die Entwickler gewählt haben, damit Spieler, die sich jeden Tag zur gleichen Zeit einloggen, nicht immer die gleiche Ingame-Zeit erwischen. Wer also nur eine Stunde pro Tag spielt und das zur immergleichen Zeit tut, ist nicht immer nur im Dunkeln unterwegs.

Nachts sollen sich ebenfalls einige Dinge in der Umgebung verändern. Es soll beispielsweise einen Werwolf-Boss geben, den ihr tagsüber in menschlicher Gestalt antrefft und nachts als Wolf. Ihr müsst beide auf unterschiedliche Weise besiegen und erhaltet verschiedene Drops.

Was denkt ihr über das Wettersystem in Throne and Liberty? Freut ihr euch darauf, unterschiedliche Inhalte bei verschiedenen Wettersituationen abzuschließen? Wie findet ihr den 5-stündigen Tag- und Nachtzyklus? Werdet ihr das MMORPG überhaupt anspielen, wenn es erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

