Neues MMORPG Throne and Liberty verzichtet auf Klassen – Setzt dafür auf 7 abwechslungsreiche Waffen

Throne and Liberty ist ein neues MMORPG, das 2023 auf PC und Konsole erscheinen soll. Mit seiner Grafik und den riesigen Schlachten sorgte es für viel Aufmerksamkeit. Allerdings wird es in dem Spiel keine Klassen geben. Für eure Fertigkeiten setzt ihr auf verschiedene Waffen. Welche das sein werden, fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Wie funktioniert das Kampfsystem? Throne and Liberty setzt auf ein actionreiches Kampfsystem, bei dem ihr Angriffen ausweichen müsst. Feinde könnt ihr jedoch anvisieren und behaltet sie danach fest im Visier, sodass ihr mit euren Fertigkeiten nicht mehr zielen müsst.

Eure Fertigkeiten werden dabei durch die Waffen bestimmt. Jeder Charakter kann theoretisch jede Waffe führen, wie es etwa in New World der Fall ist. Im Kampf ist es zudem möglich, zwischen zwei verschiedenen Waffen-Sets zu wechseln. Eine Waffe wird geführt, während die andere auf dem Rücken sichtbar ist.

Welche Waffen gibt es? Dazu haben die Entwickler sich noch nicht offiziell geäußert. Allerdings haben wir alle Trailer und Videos zum Spiel durchgeschaut und alle Waffen, die von spielbaren Charakteren eingesetzt wurden, herausgesucht. Es ist aber möglich, dass zum Release weitere Waffen ins Spiel kommen oder auch bereits gezeigte wieder entfernt werden. Wir werden den Artikel ständig aktuell halten.

Hier könnt ihr euch erstes Gameplay zu TL anschauen:

Alle Waffen von Throne and Liberty in der Übersicht

Welche Nahkampfwaffen gibt es? Nahkämpfer haben Zugriff auf mehrere Waffen:

Ein Zweihandschwert mit einem Sprungangriff zu den Feinden hin. Außerdem sieht man eine Parade, die – mit korrektem Timing – Feinde zurückwirft.

Ein Einhandschwert mit Schild, mit dem sich Feinde heranziehen, Angriffe blocken und Feinde zurückwerfen lassen.

Zwei Dolche, die gleichzeitig in je einer Hand getragen werden. Hier sieht man einen Angriff mit Teleport-Funktion.

Welche Fernkampf- und magischen Waffen gibt es? In der Directors Preview wurde ein Zweihandstab gezeigt, mit dem ihr elektrische Angriffe und Blitze erzeugen könnt. Dabei sieht man auch, dass durch Regen die Angriffe mehrere Ziele treffen, während bei Sonnenschein nur ein Feind attackiert wird. Das liegt am dynamischen Wetter-System.

Als weitere magische Waffe ist ein Einhandstab samt Foliant in der zweiten Hand zu sehen.

Ebenfalls bekannt ist bereits der Bogen, mit dem ihr Pfeile aus großer Entfernung auf Feinde schießen könnt. Hier soll der Wind eine Rolle spielen, der etwa die Geschwindigkeit der Pfeile erhöhen kann. Hier wird es zudem eine Fähigkeit geben, mit der ihr rückwärts von Feinden wegspringen könnt.

Eine Waffe mit mittlerer Reichweite scheint die Armbrust zu sein, von der jeweils eine in jeder Hand getragen wird. Diese feuert in einer rasanten Frequenz Pfeile ab.

So sehen die Armbrüste in TL aus.

Welche Waffen könnte es noch geben? In den Videos sind zudem eine Einhandaxt und eine Zweihandaxt zu sehen. Unklar ist aber, ob diese von Spielern oder NPCs geführt werden.

Wird es eine Holy Trinity geben? Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Ursprünglich hieß es, dass Throne and Liberty auf eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD setzt. Zuletzt war aber die Rede davon, dass jede Waffe offensive und defensive Fähigkeiten bieten wird, sodass man ohne Mitspieler durch die Welt streifen kann.

Gut möglich, dass das neue MMORPG von NCSoft sich am Ende an Guild Wars 2 orientiert, wo – zumindest im Grundspiel – keine Holy Trinity vorhanden war und jeder Spieler sich selbst durch Ausweichrollen und Heilfertigkeiten am Leben halten musste.

Mehr rund um Throne and Liberty, dem Wetter-System und den Spielinhalten erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

