WildStar war ein geliebtes MMORPG – Was gibt es für Alternativen?

Im November 2018 wurde WildStar eingestellt. Heute sehnen sich viele nach dem MMORPG, weil es einige Innovationen mit sich brachte und aus dem typischen Fantasy-Setting ausbrach. In dieser Liste haben wir Alternativen gesammelt für diejenigen, die WildStar stark vermissen.

Was machte WildStar so interessant? Das MMORPG verfolgte einen Hardcore-Ansatz und bot große, anspruchsvolle Raids. Um diese zu meistern, musste man mit einer festen Gruppe spielen. Zudem setzte es auf ein actionreiches Kampfsystem, bei dem die Spieler aktiv Telegraphen ausweichen und ständig in Bewegung bleiben mussten.

Ein weiteres Highlight war das umfangreiche Housing-System, das noch heute als eines der besten überhaupt gilt. Mit seinem SciFi-Setting brach es zudem aus dem typischen Setting von WoW, ESO und Co. aus.

Wie beliebt WildStar war, zeigte eine Umfrage von uns. Dort wünschten sich über 34 % unserer Leser das MMORPG zurück.

Wie sehen die Alternativen aus? Ein MMORPG, das genauso wie WildStar ist, gibt es derzeit nicht. Doch einige Spiele schaffen es durchaus, ein paar der Besonderheiten anzubieten. Wir stellen euch diese Spiele vor.

Guild Wars 2 – Für das Kampfsystem und Jumping Puzzle

Entwickler: ArenaNet | Plattform: PC | Release-Datum: 26. August 2012 | Modell: Buy2Play

Warum ist es eine Alternative? Guild Wars 2 setzt auf ein actionreiches Kampfsystem mit Ausweichrolle und Telegraphen. Besonders wenn man die integrierte Action-Kamera nutzt, durch die man dann auch genau auf die Gegner zielen muss, kommt es am nächsten an das, was WildStar geboten hat.

In Guild Wars 2 folgt ihr einer Storyline, die vereinzelt interessante Wendungen bringt, und könnt ebenfalls in einer Gruppe Dungeons und Raids erledigen. Beide MMORPGs haben außerdem auf kleine Sprungrätsel gesetzt, die in GW2 sogar noch häufiger auftauchen.

Wo hapert es bei dem Vergleich? Das Setting unterscheidet sich stark. Guild Wars 2 ist es ein Fantasy-MMORPG und auch der Humor der Story kommt nicht an das Niveau von WildStar heran.

Zudem sind die Gruppeninhalte bei Weitem nicht so anspruchsvoll wie in dem eingestellten MMORPG. Auch auf das so beliebte Housing müsst ihr verzichten. Das Spiel von ArenaNet bietet lediglich eine Gildenhalle zur Dekoration an.

Was bietet Guild Wars 2 sonst? Mit drei Erweiterungen und etlichen Story-Update dazwischen bietet das MMORPG dutzende Gebiete, hunderte Stunden an Story und eine große Auswahl an Instanzen, Welt-Events und Erfolgen.

Das Besondere dabei ist, dass das Max-Level von 80 seit dem Release gleich geblieben ist und auch die Ausrüstungsstufe seit 2012 nicht mehr erhöht wurde. Ihr müsst also nicht lange grinden, um zu den anderen Spielern aufzuschließen. Wer möchte, kann sich zudem ins Arena-PvP oder in große Server-gegen-Server-Schlachten stürzen.

Für 2023 sind neue Story-Episoden und die Rückkehr jährlicher Events geplant. Außerdem arbeiten die Entwickler bereits an der vierten Erweiterung.

Final Fantasy XIV – Für die Raids und das Housing

Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4, PS5, Mac | Release-Datum: 20. Dezember 2011 | Modell: Free2Play

Warum ist es eine Alternative? Final Fantasy XIV bietet eines der besten Housing-Systeme aller aktiven MMORPGs. Zudem setzt es im Endgame auf anspruchsvolle Dungeons und Raids, was die Hardcore-Spieler von WildStar bedienen könnte.

WildStar bot mit den Aurin und den Chua zwei niedliche, spielbare Völker, die entfernt an die Lalafell erinnern. In puncto Story und Setting hat FFXIV zumindest ein paar SciFi-Elemente mit dabei.

Wo hapert es bei dem Vergleich? Final Fantasy XIV setzt auf Tab-Targeting beim Kampfsystem. Es ist also nicht so dynamisch und aktiv wie WildStar, was jedoch das Kern-Element des eingestellten MMORPGs war.

Was bietet Final Fantasy XIV sonst? Die Highlights des Spiels sind die riesige Spielwelt, der starke Fokus auf die Story und das tiefgreifende Crafting-System. Nicht umsonst ist Final Fantasy XIV derzeit eines der erfolgreichsten MMORPGs überhaupt.

Mit mittlerweile vier Erweiterungen und regelmäßigen Updates hat das Spiel einen Umfang erreicht, der euch hunderte bis tausende Stunden fesseln kann.

Allerdings ist der Einstieg etwas zäh und man muss mit dem JRPG-Setting klarkommen. Mehr zu FFXIV im Jahr 2023 erfahrt ihr hier:

Star Wars: The old Republic – Für das Gefühl

Entwickler: BioWare | Plattform: PC | Release-Datum: 26. August 2012 | Modell: Buy2Play

Warum ist es eine Alternative? Wer gerne als Solo-Spieler in WildStar unterwegs war, der kann das Spielgefühl zumindest etwas rekonstruieren, wenn er als Schmuggler mit der Klasse Revolverheld spielt. Besorgt euch dann noch einen Cowboy-Hut für die Optik!

Dank des SciFi-Settings und dem guten Storytelling von SWTOR habt ihr zumindest ein wenig das Gefühl, wieder in WildStar eingetaucht zu sein. Außerdem bietet es ein brauchbares Housing-System.

Wo hapert es bei dem Vergleich? SWTOR setzt auf Tab-Targeting und ein eher gemütliches Kampfsystem. Damit unterscheidet es sich vom Gameplay deutlich von WildStar. Zwar gibt es auch hier einige Dungeons und Raids, doch vom Schwierigkeitsgrad kommen sie nicht an das eingestellte MMORPG heran.

Was bietet SWTOR sonst? Eine Besonderheit des MMORPGs ist das Storytelling. Ständig habt ihr die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, mit NPCs zu flirten, sie zu töten oder Gnade walten zu lassen. Gerade die anfänglichen Klassen-Geschichten zeigen die Stärke von Bioware.

Seit dem Release 2011 wurden mehrere Erweiterungen, dutzende neue Gebiete, Dungeons und Raids ins Spiel gebracht. An Inhalten mangelt es gerade für Neueinsteiger nicht. Für einige Veteranen kommt neuer Content jedoch inzwischen zu langsam.

Zuletzt erschien die neue Erweiterung Legacy of the Sith im Frühjahr 2022. Die machte einiges gut, vieles aber auch nicht:

Smite – Für das Kampfsystem, aber ohne RPG

Entwickler: Hi-Rez Studios | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 25. März 2014 | Modell: Free2Play

Warum ist es eine Alternative? Es mag auf den ersten Blick verrückt klingen, doch das MOBA Smite bietet ein Kampfsystem, das stark an WildStar erinnert. Es setzt auf viel Action, ihr müsst aktiv ausweichen und es gibt die Telegraphen. Wer PvP in WildStar mochte, findet in Smite wohl die beste Alternative.

Wo hapert es bei dem Vergleich? Smite ist kein MMORPG. Entsprechend gibt es keine klassischen Quests, keine Story, der ihr folgt, kein Housing und keine Endgame-Raids.

Was bietet Smite sonst? Im Grunde ist Smite ein MOBA wie LoL oder DOTA und wird entsprechend in “kurzen” Runden gespielt. Allerdings setzt es auf eine Third-Person-Ansicht und eben nicht auf die klassische Iso-Perspektive. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Göttern, die eigene Fähigkeiten und Mechaniken besitzen. Manche Götter sind Tanks, andere Supporter und wieder andere verursachen richtig viel Schaden.

Das Ziel ist es, den gegnerischen Titanen zu besiegen. Dafür sind Strategie und Teamplay erforderlich. Denn Smite ist ein PvP-Spiel, in dem ihr mit vier weiteren Mitspielern gegen ein feindliches Team aus 5 Spielern kämpft.

Smite bekommt regelmäßig Updates und bietet eine Rangliste. Wer gerne im PvP unterwegs ist, kommt hier also auf seine Kosten.

Nexus Forever – Das Privat-Server-Projekt

Warum ist es eine Alternative? Nexus Forever ist ein Fan-Projekt, bei dem versucht wird, den alten Stand von WildStar vor der Schließung wiederherzustellen. Allerdings bietet Nexus Forever dann nur die reinen Daten. Diese können jedoch genutzt werden, um einen eigenen Privat-Server aufzusetzen.

Das Problem ist jedoch, dass die Entwicklung nur sehr langsam vorangeht. Das letzte Update kam im Oktober 2021. Zudem wird ein WildStar-Client benötigt, den sie selbst nicht zum Download anbieten. Alle Infos zu dem Project bekommt ihr auf dem dazugehörigen Discord-Server.

Was ist derzeit möglich? Wer den Client hat und Nexus Forever nutzt, kann selbst WildStar hosten. Dort könnt ihr einen Charakter erstellen und aus allen Völkern und Klassen wählen. Allerdings funktionieren nicht alle Klassen-Mechaniken.

In den Startgebieten gibt es zudem Quests und erste Story-Inhalte. Dabei gehen bei Weitem nicht alle Quests und je weiter man spielt, desto weniger wurde bereits vollständig programmiert. Dungeons, Raids, PvP und die Minispiele lassen sich ebenfalls noch nicht nutzen.

Entsprechend ist das Projekt Nexus Forever noch keine echte Alternative für WildStar-Fans.

Wie habt ihr WildStar in Erinnerung? Auf welche Alternative seid ihr umgestiegen? Und sollte es Privat-Server zu dem MMORPG geben? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer auf der Suche nach komplett neuen MMORPGs ist, findet hier eine Liste der aktuellen Spiele in Entwicklung:

