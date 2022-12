Alle 54 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind

MMORPG sind ein beliebtes Genre, doch die Entwicklung eines Spiels nimmt viel Zeit in Anspruch. Deshalb vergehen zwischen der Ankündigung und dem Release oft viele Jahre. Damit ihr im Überblick behaltet, welche Spiele überhaupt in Arbeit sind, haben wir diese kleine Übersicht angefertigt.

Welche Spiele stehen hier in der Liste? Wir haben hier alle MMORPGs gelistet, die für den PC entwickelt werden. Diese werden kurz vorgestellt und wenn möglich haben wir einen Trailer dazu eingebunden. Details zu den Spielen findet ihr in den weiterführenden Links.

Wir haben versucht, so viele Spiele wie möglich in die Liste aufzunehmen, allerdings auf einige Titel verzichtet, die sich selbst nicht als MMORPG bezeichnen, wie etwa Crimson Desert.

Das Ziel ist, möglichst alle abzudecken, jedoch besteht die Möglichkeit, dass wir einzelne Titel vergessen haben. Ihr dürft uns gerne auf fehlende Spiele in den Kommentaren aufmerksam machen.

Aion Classic

Was ist das für ein Spiel? Aion Classic ist eine neue Version des MMORPGs, die auf dem alten Stand von Patch 2.0 basiert. Ihr könnt euren Charakter bis Stufe 55 leveln, verschiedene Karten besuchen, Dungeons und PvP erleben und natürlich fliegen.

Allerdings gibt es einige Anpassungen, darunter die neuen Systeme Daeva-Pass und Siels Energie. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: MMORPG Aion orientiert sich am Erfolg von WoW – Bringt jetzt Classic-Server nach Europa.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Aion Classic befindet sich für Europa derzeit noch in der finalen Umsetzung. In Amerika und in der Heimat Korea gibt es die neue Version des MMORPGs schon länger.

Wann soll es erscheinen? Anfang 2023 erscheinen die Classic-Server in Europa.

ArcheAge 2

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge 2 setzt wie sein Vorgänger auf Sandbox-Elemente und viel Freiheit. Es soll haufenweise Quests, Housing, Schiffe und Schiffskämpfe, Dungeons und natürlich auch PvP geben. Ein großer Fokus liegt zudem auf der Wirtschaft und dem Handel zwischen den Spielern.

Allerdings soll ArcheAge 2 insgesamt weniger Features bieten, diese dafür besser durchdenken und tiefgehender gestalten. Auch das Kampfsystem wird nochmal actionreicher. Umgesetzt wird das neue MMORPG außerdem in Unreal Engine 5, was es grafisch sehr hübsch macht.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Derzeit befindet sich ArcheAge 2 noch in der Entwicklung. Zuletzt wurden auf der G-Star im November 2022 neue Details verraten.

Wann soll es erscheinen? 2024 ist das offizielle Release-Jahr für ArcheAge 2.

Arthdal Chronicles

Was ist das für ein Spiel? Arthdal Chronicles ist das erste MMORPG dieser Liste, das für PC und Mobile erscheint. Die Welt basiert auf der gleichnamigen Netflix-Serie, die auch als “koreanisches Game of Thrones” bezeichnet wird.

Das MMORPG setzt auf ein dynamisches Wetter-System, einen Tag/Nacht-Wechsel und reale Hindernisse in der Welt. So braucht ihr etwa die richtige Kleidung, um bestimmte Orte betreten zu können, oder müsst selbst eine Brücke errichten, um auf die andere Seite des Flusses zu kommen.

Obwohl es eine Mobile-Version bekommt, soll Arthdal Chronicles ohne Auto-Play auskommen. Weitere Details findet ihr hier:

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Das MMORPG ist derzeit noch in der Entwicklung. Zuletzt wurden auf der G-Star im November 2022 neue Details verraten.

Wann soll es erscheinen? Bisher gibt es keine konkrete Aussage zum Release-Datum.

Arvita

Was ist das für ein Spiel? Arvita ist ein Indie-MMORPG, das ursprünglich unter dem Namen “Astaria” angekündigt wurde. Entwickelt wird es von nur einer einzigen Person und der Release soll über Steam stattfinden.

Der besondere Clou ist ein Game-Master-System, bei dem der Entwickler oder ausgewählte Moderatoren zufällige Events aktivieren oder Bosse erscheinen lassen können. So soll man “gegen die Entwickler” kämpfen müssen.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Arvita veranstaltete bereits mehrere Tests mit Spielern. Zuletzt wurden neue Gebiete präsentiert.

Wann soll es erscheinen? Der Release ist für 2023 angesetzt.

Ashes of Creation

Was ist das für ein Spiel? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG, das sowohl PvP- als auch PvE-Fans ansprechen möchte. Als große Innovation setzt es dabei auf das sogenannte Node-System.

Die ganze offene Spielwelt wird in Zonen unterteilt, die jeweils eine Stadt beinhalten. Diese Stadt beginnt als kleine Ansammlung von Zelten und kann zu einer riesigen Metropole wachsen. Dafür müssen die Spieler Aufgaben in der Stadt und dem dazugehörigen Gebiet erledigen. Allerdings können die Städte auch zu festen Zeiten attackiert, zerstört und erobert werden.

Zudem gibt es 9 verschiedene Völker und 8 Klassen, wobei jede Klasse nochmal mit einer zweiten kombiniert werden kann. Das Spiel macht außerdem mit seiner hübschen Grafik in der Unreal Engine 5 auf sich aufmerksam. Mehr zum aktuellen Stand:

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? 2021 fand die erste Alpha ohne NDA statt. Dabei wirkte Ashes of Creation noch recht unfertig. Derzeit warten alle gespannt auf Alpha 2. Die Entwickler veröffentlichen zudem jeden Monat ein neues Video.

Wann soll es erscheinen? Offiziell sollte Ashes of Creation 2019 erscheinen. Seitdem wurde es immer wieder verschoben. Ein neues Jahr wurde zuletzt aber nicht mehr genannt. Wir halten 2024/25 für realistisch.

Ateron

Was ist das für ein Spiel? Ateron soll ein klassisches MMORPG werden, das sich vor allem an WoW orientiert. Es setzt auf eine Holy Trinity, verschiedene Klassen, Dungeons und Raids. PvP soll es nur in Arenen geben.

Doch nicht nur inhaltlich, auch optisch erinnert es stark an WoW. So wurden Gebiete nachgebaut, die etwa an Stormwind und an den Hof mit dem Schwein Prinzessin erinnern. Allerdings gibt es einen großen Unterschied: Blockchain. Ateron setzt auf NFTs und möchte, dass die Spieler echtes Geld verdienen können.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Inzwischen wurde der erste Trailer von Ateron gelöscht. Die Webseite zum Spiel gibt es aber noch. Allerdings gab es dort länger keine Updates mehr.

Wann soll es erscheinen? Derzeit gibt es keine Aussage zum Release-Date.

Avalon

Was ist das für ein Spiel? Avalon ist ein Blockchain-NFT-MMORPG. Es spielt in der Welt von König Artus und den Rittern von Camelot. Es wirbt mit eigenem Land, das ihr euch erkaufen könnt. Danach verdient ihr daran, was andere Spieler in eurem Land tun.

Quests sollt ihr im Alleingang erledigen können, für Dungeons, Raids und PvP müsst ihr dann auf andere Spieler zurückgreifen. Es soll als Free2Play-Spieler möglich sein, an allem teilzunehmen und sich sogar ein paar Tokens zu verdienen.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Die Entwickler zeigen regelmäßig Inhalte aus der Alpha im Livestream.

Wann soll es erscheinen? Avalon soll 2023 erscheinen.

Bellatores

Was ist das für ein Spiel? Bellatores soll ein Fantasy-MMORPG werden, das seinen Fokus auf eine mittelalterliche Welt legt. Obwohl der Entwickler in Korea sitzt, soll vor allem der Westen die Zielgruppe sein.

Ein wichtiger Teil wird die Story, in deren Verlauf ihr Entscheidungen treffen können sollt. Ansonsten setzt es im Endgame vor allem auf riesige PvP-Schlachten, in denen ganze Kontinente gegeneinander kämpfen sollen.

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Eigentlich sollte 2022 eine erste spielbare Version herauskommen, wobei es sich dabei eher um eine Alpha oder Beta, nicht aber um den Release gehandelt hätte. Doch bisher gibt es nicht mal einen Gameplay-Trailer.

Wann soll es erscheinen? Die letzte Aussage ist weiterhin, dass es 2022 eine spielbare Version geben soll.